بطعم مختلف اعملي فول بالجبنة بشكل رائع وطريقة بسيطة لسحور مميز

يعد الفول بالجبنة من الأطباق الشهية المشهورة المصرية التي يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في شهر رمضان حيث يتم تقديمه على السحور بجانب السلطات، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة ومختلفة حتى تستطيع ست البيت تحضيره في المنزل باشكال مختلفة، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفول والجبن والبطاطس ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم، كما أن طريقة إعداد هذا الطبق لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فول بالجبنة بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل فول بالجبنة

يحتوي الفول بالجبنة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من الفول المدمس.

جبنة موتزاريلا.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

جبنة شيدر مبشورة.

رشة من الفلفل الأسود.

٢ حبات من البطاطس مقطع مكعبات.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير طبق فول بالجبنة بطعم رائع ومميز وبشكل بسيط يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر طاسة على النار ونقوم بوضع ملاعق الزبدة ونتركها تسخن، ثم نقوم بإضافة الفول ونتركه ليسخن. بعد ذلك نقوم بقلي البطاطس ووضعه على الفول مع رشة من الملح والفلفل الأسود. ثم نرش وجهها بالجبن وندخلها الفرن ونشعل عليها الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق فول بالجبنة لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الفول المدمس للجسم

يحتوي الفول المدمس على فوائد كثيرة للجسم هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-