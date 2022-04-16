طريقة بيتزا العشر دقائق في البيت بالخطوات بمكونات بسيطة وطعم روعة

طريقة بيتزا العشر دقائق في المنزل لمن يعشقون مذاق البيتزا دون الحاجة لشراءها من المحلات، ولا تحتاج لوقت طويل في إعدادها بل في خلال عشر دقائق فحسب، ونوضح خطوات تحضيرها ومكوناتها في سطور قليلة عبر موقعنا لتتمكن كل سيدة من اعدادها للصغار والكبار في المنزل.

طريقة بيتزا العشر دقائق

يتم تحضيرها على خطوتين وهما إعداد العجينة التي تختمر خلال عشر دقائق فحسب ثم فردها واعدادها بيتزا مضاف لها مكونات مميزة، ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو دقيق ابيض منخول جيدا.

كوبين ماء دافئ.

ملعقتين سكر أبيض ناعم.

3 ملاعق حليب مجفف.

ملعقتين خميرة.

6 ملاعق زيت نباتي.

قليل من الملح.

3 ملاعق من كل من (جبنة موزاريلا وشيدر وبارميزان)

نصف كوب صلصة بيتزا.

3 ملاعق زيتون أسود شرائح مخلي.

ثمرة فلفل أخضر شرائح.

ثمرة طماطم شرائح.

طريقة التحضير