طريقة بيتزا العشر دقائق في البيت بالخطوات بمكونات بسيطة وطعم روعة

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طريقة بيتزا العشر دقائق في المنزل لمن يعشقون مذاق البيتزا دون الحاجة لشراءها من المحلات، ولا تحتاج لوقت طويل في إعدادها بل في خلال عشر دقائق فحسب، ونوضح خطوات تحضيرها ومكوناتها في سطور قليلة عبر موقعنا لتتمكن كل سيدة من اعدادها للصغار والكبار في المنزل.
طريقة بيتزا العشر دقائق
يتم تحضيرها على خطوتين وهما إعداد العجينة التي تختمر خلال عشر دقائق فحسب ثم فردها واعدادها بيتزا مضاف لها مكونات مميزة، ويتم تحضيرها كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو دقيق ابيض منخول جيدا.
- كوبين ماء دافئ.
- ملعقتين سكر أبيض ناعم.
- 3 ملاعق حليب مجفف.
- ملعقتين خميرة.
- 6 ملاعق زيت نباتي.
- قليل من الملح.
- 3 ملاعق من كل من (جبنة موزاريلا وشيدر وبارميزان)
- نصف كوب صلصة بيتزا.
- 3 ملاعق زيتون أسود شرائح مخلي.
- ثمرة فلفل أخضر شرائح.
- ثمرة طماطم شرائح.
طريقة التحضير
- في البداية لابد من تحضير العجين بأن نحضر إناء مناسب للعجن ثم نضع فيه كوبين من الدقيق والسكر وخلطهم جيدًا.
- ونضيف لهم الخميرة والملح والسكر والماء الدافئ.
- نقوم بعجن المكونات وخلطهم باليدين جيدًا حتى تمام التجانس ونتركهم للتخمر عشر دقائق فحسب.
- بعد ذلك نضيف الباقي من الدقيق مع مراعاة التقليب ثم اضافة الزيت والعجن بشكل مناسب حتى تصبح جيدة ولينة وصالحة للتشكيل.
- أحضري صينية ارتفاعها قليل نقوم بدهنها بقطرات من الزيت ثم نفرد فيها العجينة بشكل متساوي.
- ثم نرش صلصة البيتزا على السطح بعيدًا عن الأطراف.
- ومن ثم نقوم بتوزيع الجبن بشكل منتظم على سطح الصلصة.
- ثم نضيف شرائح الفلفل والطماطم والزيتون الأسود بشكل مميز.
- لابد أن يكون الفرن درجة حرارته 180 درجة ثم نضع به صينية البيتزا ونتركها فترة لا تقل عن ربع ساعة ليكون نضجها كامل.
- عقب خروجها من الفرن نقوم بتقطيعها ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها في أطباق التقديم مع أنواع متعددة من الصوص.
- من الممكن زيادة مكونات سطح البيتزا حسب الرغبة فالبعض يضيف للمكونات السابقة قطع السي فود عقب طهيها.
- أو اضافة اللحم المفروم أو قطع الدجاج المفرومة والتي تم طهيها مع التوابل والبصل وقليل من الفلفل الأخضر وغيرهم الكثير من الاضافات التي يعشقها الكبار والصغار.
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