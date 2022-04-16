طرق طبيعية لعمل كريم تفتيح البشرة من المنزل والنتيجة من أول استخدام

تلجأ بعض النساء إلى استخدام كريمات لتفتيح البشرة ولكنها تؤذي البشرة بسبب المواد الكيميائية الموجودة بها، ولها العديد من الآثار الجانبية، ولكي تحصلين على بشرة نقية خالية من العيوب، اليوم سنقدم لكي طريقة عمل كريم طبيعي من المنزل بمواد طبيعية مفيدة للبشرة، وستلاحظين الفرق من أول استخدام فقط اتبعي تلك الوصفات.

طرق طبيعية لعمل كريم تفتيح البشرة

يسبب التعرض المستمر لآشعة الشمس اسمرار البشرة، ولكي تفتحي لون بشرتك وتوحيد لونه عليك باتباع الوصفات التي سنذكرها اليوم وهي:

كريم تفتيح البشرة بزبدة الشيا

ضيفي ثلاث ملاعق من زبدة الشيا إلى ملعقتين من دقيق الحمص، ونقلبهم معا جيدا.

نضيف رشة من القرفة والكاكاو الخام، ونقلب جيدا، ثم نضيف زيت فيتامين e.

نضيف للخليط قطرات من زيت اللافندر.

يستخدم هذا المزيج للوجه والرقبه واليدين، فهو يعمل على التفتيح.

كريم تفتيح البشرة بزبدة الكاكاو وجوز الهند

نضيف ملعقتين من زيت جوز الهند البكر إلى زبدة الكاكاو.

نمزجهم معا جيدا، ثم نضعهم في مكان بارد وجاف، لتصنع كريم لتفتيح البشرة.

هذا الكريم فعال في تنعيم البشرة وتفتيحها.

كريم تفتيح من الزبادي والليمون

نضيف ملعقتين من عصير الليمون إلى ملعقتين من الزبادي، يساعد الزبادي على تفتيح البشرة، وأيضا الليمون ينقي البشرة ويفتحها.

نضيف ماء الورد إلى الخليط، فهو يعمل على نضارة البشرة وإشراقها.

نخلط جميع المكونات معا، ونترك الخليط حتى يبرد، ويصب في وعاء ونحتفظ به باردا.

يستخدم هذا الكريم يوميا عند النوم ستلاحظين إشراقتك نهارا.

نصائح للوقاية من اسمرار البشرة