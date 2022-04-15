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قبل قدوم العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك إليكم طريقة عمل كحك العيد السادة الدايب، فكلنا نحب الكعك ونقوم بتحضيره بكميات كبيرة قد تكفينا من العيد إلى العيد ولا نمّل من تناوله أبدًا، ولكن قد لا تعرف بعض الفتيات الجديدة في عالم الطبخ طريقة عمل الكعك وهناك بعض السيدات التي تفشل في تحضيره لأنها قد تقوم بتحضيره وينتج الكعك جاف وغير دايب، ولذلك نقدم لكم أفضل طريقة يمكنك من خلالها الحصول على كعك ناعم ودايب كليًا. طريقة عمل كحك العيد السادة الدايب المكونات:- سبعة أكواب دقيق أبيض منخول.

كوب ماء بارد كبير.

كوبان ونصف من السمنة البلدي.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

بهارات كعك وروائح.

رشة ملح.

زبادي.

سكر ناعم بودرة. خطوات وطريقة التحضير:- أحضري وعاء كبير وأضيفي السمنة والبيكنج باودر والبهارات والماء البارد والروائح إلى بعضها وقلبيهم جيدًا بواسطة اليد.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق بالتدريج إلى العجينة الأولى حتى يتجانس الدقيق مع الخليط ويتحول إلى عجينة يابسة ومتماسكة أكثر.

سخني السمنة البلدي قليلًا ثم ارفعيها من على النار حتى تبرد أو تصبح دافئة قليلًا ثم أضيفيها إلى العجينة واخلطيها جيدًا معها.

جهزي صينية كبيرة ويمكنك استخدام الطبلية ثم قومي بوضع العجينة وافرديه عليها قليلًا ثم ابدئي في تقسيم العجين إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

يمكنك تشكيل الكرات بالماكينة أو أدوات تشكيل الكعك أو يمكنك نقشها بالمناقيش وعمل أشكال وورود عليها.

بعد ذلك سخني الفرن قبل وضع الصينية بداخله لمدة خمس دقائق ثم قومي برّص الكعك في الصينية وأدخليه الفرن وأغلقي الباب حتى يحمر وينضج ثم قومي بإخراجه.

اتركي الكعك يبرد قليلًا ثم ابدئي رّش السكر البودرة عليه وقومي بتقديمه. أسرار نجاح طريقة كعك العيد المنزلي من الضروري أن تكون درجة حرارة السوائل المستخدمة في تحضير عجينة الكعك دافئة وليست باردة.

يجب تحميص السمسم أولًا قبل إضافته إلى الدقيق حتى لا يصبح طعمها واضحًا جدًا في الكعك.

يتم وضع ريحة الكعك بمقدار ملعقة كبيرة لكل كيلو لا أكثر. عمر شويل - جدة احلى من المحلات.. كحك العيد السادة الدايب بطريقة ناجحه وبطعم مميز - ثقفني

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