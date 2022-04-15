طريقة عمل الحمام المحشى بالارز والفريك بعدة وصفات رائعة وشهية

يعد الحمام المحشى من الذ واشهى الاكلات المصرية والمفضلة لدى الجميع. وترغب الكثير من الامهات فى تحضير الحمام المحشى وتقديمة الى الاسرة او الضيوف فى المناسبات العزائم الرمضانية. ويتميز الحمام المحشي بالقيمة الغذائية العالية والتى تمد الجسم بكثير من العناصر والفوائد. ويمك تحضير الحمام المحشرى بالارز او الفريك وان كانت طريقة الحمام المحشى بالارز من أكثر الطرق المنتشرة بكثرة. وفي الخطوات التالية نوضح طريقة الحمام المحشى.

خطوات تحضير الحمام المحشى بالارز

يعتبر الحمام من الاكلات المميزة والمنتشرة بكثرة فى مصر والوطن العربى. وتعد طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت ان تقوم بتحضيره في المنزل وتقديمه الى الاسرة. كما تعتبر مكونات الحمام المحشي بسيطة ومتوفرة لدى معظم البيوت ومن خلال موقع ثقفنى نوضح طرق عمل الحمام المحشى.

مكونات الحمام المحشي بالأرز

مقدار أربع حبات من الحمام.

ثم ثلاث اكواب من الأرز الأبيض.

مع ملعقة من الفلفل الاسود.

كذلك حبة من البصل المفروم.

مع ملعقة صغيرة من الملح.

ايضا ملعقتان من الزبدة.

خطوات تحضير الحمام المحشى بالارز

اولا يتم غسل الحمام من الداخل والخارج جيدا.

غسل الارز جيدا ثم يصفى.خلط البصل والزبدة والفلفل الاسود والملح والبهارات فى وعاء على نار متوسطة.

ثم إضافة الارز الى البصل و الخليط ويتم خلط المكونات بشكل جيد. اضافة نصف كوب من الماء وتقلب المكونات حتى يصل الأرز الى نصف مرحلة النضج.

حشو الحمام بخليط الأرز والبصل. قفل فتحة الحمام بالاعواد الخشبية جيدا.

وضع كمية من الماء على النار كافية لسلق الحمام. يتم لف الحمام فى ورق من القصدير او الالمنيوم جيدا ثم يوضع فى ماء السلق.

يترك الحمام حتى يسلق جيدا. يتم رفع الحمام من ماء السلق ويرفع عنه ورق الألمنيوم.

وضع بعض الزبدة فى مقلاة على النار ثم وضع الحمام والتقليب حتى يتحمر ويرفع بعد ذلك ويقدم.

خطوات تحضير الحمام المحشى بالفريك

المكونات

مقدار أربع حبات من الحمام.

ثم نصف كيلو من الريك.

مع حبتان من البصل المفروم.

كبد وقوانص الحمام.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة من الفلفل الاسود.

ايضا ملعقة صغيرة من الملح.

مع ملعقة من البهارات.

ملعقتان من السمن او الزبدة.

خطوات عمل الحمام المحشى بالفريك