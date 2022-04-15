نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل مورد للخدود والشفاه بمكونات طبيعية وإقتصادي جداً وتألقي على العيد في المقال التالي

يعتبر مورد الخدود والشفاه من المواد التجميلية التى يبحث عنها الكثير من النساء، وذلك لأنها تعطى مظهر جميل وجذاب للبشرة وتعطيها الون الورد الجميل، وذلك ما يجعلها متألقه مع التعرض للعوامل البيئية المختلفة من الأتربة العالقة فى الهواء والتعرض لأشعة الشمس، كما ان شرائها من المحال التجارية قد يكون مكلف وفى نفس الوقت غير آمن لأنه يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، لذا تبحث الكثير من النساء عن الطرق الطبيعية لعمله فى المنزل، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير واستخدام كيفية عمل مورد الخدود والشفاه بمكونات طبيعية بالتفصيل. مكونات مورد الخدود والشفاه يتكون مورد الخدود والشفاه من مكونات إقتصادية جداً وطبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: حبة صغيرة من البنجر.

قطرات من ماء الزهر أو روح الزهر.

١/٢ ملعقة صغيرة من النشا.

قطرة من فيتامين e.

شوية من دم الغزال. طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل مورد الخدود والشفاه سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نأخذ حبة البنجر ونبشرها كويس بالبشرة فى طبق مناسب. ثم نعصرها باليد حتى نستخلص منها مائها أو عصيرها فى طبق صغير. بعد ذلك نضيف عليها النشا وشوية من دم الغزال وده بنجيبه من عند العطار ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضع الطبق على حمام مائي ساخن مع التقليب حتى يثقل القوام شوية ثم نرفعه من على النار. ونضيف عليهم قطرة من فيتامين e وبعض القطرات من ماء الزهر ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضعهم فى علبة صغيرة نظيفة وتكون محكمة الغلق ونحتفظ بها داخل الثلاجة حتى تبرد. الاستخدام نقوم بأخذ كمية قليل منه ونضعها على الخدود أو الشفايف مع توزيعها جيداً. أسباب إسمرار الشفاه يعد إسمرار الشفاه من الاشياء المزعجة للكثير من النساء وذلك لانه يعطي مظهر مجهد ومتعب للبشرة وسوف نتعرف على أسبابه فيما يلي: يعد التعرض لأشعة الشمس من العوامل الرئيسية التى تؤثر على بهتان الشفاه ويجعل لونها غامق. استخدام أنواع روج الشفاه رخيصة الثمن والتى تؤثر بالسلب على الشفاه ولونها. الكثير من الأشخاص لا ينتبهون الى صلاحية الروج مما يجعله عرضة لتكون الميكروبات به وبالتالي يؤذي الشفاه. عمر شويل - جدة كيفية عمل مورد للخدود والشفاه بمكونات طبيعية وإقتصادي جداً وتألقي على العيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية عمل مورد للخدود والشفاه بمكونات طبيعية وإقتصادي جداً وتألقي على العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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