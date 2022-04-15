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قامت رئيس قسم الإرشاد في مديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة الغربية الدكتورة سالي الفقي بالكشف عن أربعة أطعمة لا تغسل قبل الطهي لأن في غسلها بالماء قبل تحضيرها مخاطر وعواقب صحية كبيرة قد تؤدي بصحة الفرد، وتأتي على رأس هذه الأطعمة اللحوم لأن غسلها بالماء ولفترة طويلة قد يؤدي إلى فقدها الكثير من قيمتها الغذائية، وفيما يلي سنقوم بتوضيح هذه الأطعمة والطريقة الصحية لتنظيفها أولًا قبل الطهي. أطعمة لا تغسل قبل الطهي 1. الدجاج:- قبل ذبح الفراخ يحتوي جلدها وريشها على الكثير من البكتيريا والحشرات وحتى بعد ذبحها ونتف الريش فإن هذه الميكروبات لا تزول.

فعند تنظيف الدجاج بالماء قبل أي شيء من الممكن أن تتناثر هذه الفطريات والبكتيريا إلى جميع أنحاء المطبخ بفعل الماء الجاري.

ولذلك يجب وضع الدجاج قبل غسله في وعاء كبير يحتوي على كمية وفيرة من الماء بالخل وملح الليمون حتى تقضي على البكتيريا وتقتلها تمامًا وكذلك تخلص الدجاج من أي روائح كريهة.

بعد ذلك يمكنك غسل الدجاجة بالماء ولكن ليس لفترة طويلة حتى لا يتسبب الماء في فقد الدجاج قيمتها الغذائية وتصبح بلا قيمة بعد طهيها. 2. المكرونة لا يتم منع غسل المكرونة بالماء قبل تحضيرها لأنها تحتوي على البكتيريا وإنما لأن شطف المكرونة قبل طهيها يؤدي إلى إزالة نسبة كبيرة من النشا الموجودة بها.

إزالة النشا من المكرونة يؤدي إلى عدم إلتصاق الصلصة بها عند تحضيرها فمن الأفضل عدم غسلها. 3. اللحوم تعتبر اللحوم أيضًا من أكثر وأشهر الأطعمة التي يحظر غسلها بالماء عند تنطيفها قبل طهيها وخاصة لحم الأبقار والجاموس حيث أن الماء يعمل على تحليل اللحوم وفقدها نسبة كبيرة من عناصرها الغذائية.

كما أن اللحوم تحتوي على نسبة كبيرة من الدماء والتي تكون ملوثة وتحتوي على البكتيريا الضارة فيجب تنظيفها أيضًا بنفس طريقة تنظيف اللحوم وغسلها لفترة قصيرة جدًا وتنظيفها بالماء وتجفيفها قبل طهيها. 4. البيض حذرت الطبيبة أيضًا من غسل البيض لأنه قد يؤثر غسله بالماء في فقده طلائه الطبيعي الذي يتكون منه قشر البيض الخارجي وذلك يؤثر في فائدته الصحية. عمر شويل - جدة انتبه! 4 اطعمه لا يجب غسلها قبل الطهي ابرزهم الاسماك واللحوم اعرف السبب - ثقفني

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