نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وسر قرمشته اللي هتدوم أيام في المقال التالي
بلح الشام هو من أجمل الحلويات ذات الطعم الرائع، فيتميز بلح الشام بطعمه المقرمش، حيث أنه من أشهر الحلويات العربية، ويعتبر من أفضل الحلويات لدى جميع الشعب المصري، وتختص محلات كبيرة بصناعة حلوى الشام فقط في جميع أنحاء القاهرة والإسكندرية، فهو من الأكلات التي تعطي شعور بالشبع وملء المعدة، نظرا لأنه مغذي ويحتوي على الكثير من المكونات الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، كما أنه سهل التحضير، ولا يستغرق أي وقت في تحضيره، وتتوافر مكونات بلح الشام في كل مطبخ.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
يمكن تحضير بلح الشام بهذه الطريقة البسيطة، وهي كالتالي:
المكونات
- كوب وربع من الدقيق الفاخر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 4 بيضات.
- كوب زيت.
- ملعقة من النشا.
- كوب من الماء
طريقة التحضير
- في إناء على النار نضيف الزيت مع الماء، ونتركهم ليغلوا معا.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والفانيليا والنشا، ونقلبهم معا حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- نرفع الإناء من على النار.
- ثم نستمر في التقليب لتصبح العجينة قوية ومتماسكة.
- نترك العجينة لتبرد لمدة دقائق.
- ثم نقوم بإضافة البيض ونتسمر في العجن والتقليب.
- ثم نقوم بإضافة العجينة بالكامل في كيس حلواني.
- ثم نقوم بالضغط على الكيس لتتشكل أصابع بلح الشام.
- ثم نقطع كل أصبع على حدة من الكييس بواسطة المقص ونضعه في الزيت البارد.
- بعد أن يحصل بلح الشام على اللون الذهبي نرفعه من الزيت.
- ثم نضع بلح الشام في الشربات.
- ثم نقدمه في طبق ويتم تزيينه بالمكسرات وجوز الهند.
طريقة تحضير شربات بلح الشام
لابد من تحضير شربات بلح الشام وسقيه به، فيتم تحضير هذا الشربات قبل تحضير بلح الشام حتى يهدأ كالتالي:
المكونات
- كوب من الماء
- كوب من السكر
- عصير ليمونة
طريقة التحضير
- يتم وضع كافة المكونات السابقة على النار حتى تغلي لمدة 5 دقائق.
- ثم نترك الخليط على النار حتى يثقل القوام.
- كما أنه يمكن إضافة رشة من القرفة او رشة من الفانيليا بعد إطفاء النار لإضافة نكهة مميزة لطعم الشربات ثم يتم وضع بلح الشام في الشربات.
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