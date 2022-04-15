مع دخول فصل الصيف اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي برائحة عطرة وروعة ودائمة

يعتبر مزيل العرق من الاشياء التى يلجأ إليها الكثير من الأشخاص وخاصة فى فصل الصيف، وذلك لما يسببه التعرق الكثير من رائحة كريهة تعد مشكلة لدى الكثيرين، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن الطرق الطبيعية لعمله فى المنزل وذلك لضمان سلامة مكوناته وتكون آمنة على البشرة والجلد ولا تتسبب فى مشكلات أخرى، وذلك لأن هذه المناطق تعد من المناطق الحساسة جداً ولا يستحب تجريب اى منتجات دون ضمان سلامتها وجودتها، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير واستخدام مزيل العرق الطبيعي فى المنزل بالتفصيل.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

يتكون مزيل العرق الطبيعي من مكونات طبيعية وآمنة على الجلد والبشرة سوف نتعرف عليها فى هذا المقال وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

مكعب من المسك الأبيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

علبة متوسطة من كريم جوليسيد او أى كريم مرطب.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بسيطة جداً ويمكنك تحضيره بنفسك فى المنزل بكل سهولة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي:

نقوم بإحضار طبق مناسب ونفرغ محتويات علبة الكريم المرطب به ثم نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من الشبه المطحونة بنجيبها من عند العطار وممكن نجيبها حصى ونطحنه بمطحنة التوابل وننخلها كويس. نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم ملعقة النشا ونستمر فى التقليب. بعد ذلك نقوم ببشر مكعب المسك الأبيض ونترك منه حتة ونقلبهم مع بعض كويس حتى يتداخلوا تماماً. وبكده يكون عندك مزيل عرق طبيعي وغير مضر نحتفظ به داخل علبة الكريم اللى فرغنها او فى عبوة محكمة الغلق ونحتفظ به داخل الثلاجة لوقت استخدامه.

طريقة الاستخدام

بعد الاستحمام وتنشيف الجسم كويس بواسطة منشفة نظيفة نقوم بوضع طبقة من الكريم على مكان العرق وتدليكها كويس. يستخدم هذا الكريم يومياً ويجعلك تعرفين ولكن بدون رائحة العرق المزعجة.

نصائح للتخلص من رائحة العرق

تعد رائحة العرق من المشكلات المزعجة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة فى فصل الصيف لذلك سوف نقدم لكم بعض النصائح للقضاء عليها فيما يلي: