للسحور..  طريقة عمل الفول المدمس علي أصوله  زي المحلات لونه كهرماني وزي الزبدة

طريقة عمل الفول المدمس هي من أهم الطرق التي نريد معرفتها بشكل متطور، حيث أن طبق الفول المدمس بوجه عام هو أحد أهم عناصر سفرة السحور الرمضانية طوال هذا الشهر المبارك، وذلك بسبب احتواء الفول على العناصر البروتينية اللازمة لتزويد الإنسان بالطاقة طوال ساعات الصيام في النهار، فطبق الفول يعمل على ملء المعدة، وعدم الشعور بالجوع، ولهذا هو من الأطباق الأساسية التي تمنع العطش في رمضان، وتتعدد طرق تحضيره من مكان لآخر حسب رغبة الأسرة.

طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات

يمكن تجهيز أشهى طبق فول مدمس من سحور رمضان، حيث أن هذه الطريقة هي الأشهر على الإطلاق، ويتم تحضيره كالتالي:

المكونات

كيلو من الفول المنقوع طوال الليل

2 بصل

2 جزر مبشور.

2 طماطم

5 فصوص ثوم

كوب من العدس الأصفر

كوب من الفول المدشوش

لتر ماء

ملعقة متوسطة من الكركم

طريقة التحضير

نقوم بتصفية الفول وغسله، ثم نضعه في إناء على النار.

ثم نضيف الجزر المبشور

ثم نضيف العدس والفول المدشوش والكركم والبصل والثوم.

ثم نقطع الطماطم 4 قطع ونضيفها.

ثم نضيف الماء حتى نهاية الإناء.

ثم نترك الفول لينضج لمدة 5 ساعات متواصلة.

طريقة تحضير الفول المدمس بالثوم

يمكن تحضير الفول المدمس بالثوم للسحور من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

فول مدمس بالطريقة السابقة

ملعقة من الثوم المهروس.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كمون

ملح حسب الرغبة

ربع كوب زيت

طريقة التحضير

في طاسة على النار نضع الزيت أولا.

ثم نضيف الثوم المهروس والملح ونحمر الثوم قليلا.

ثم نضيف عصير الطماطم والكمون، ونتركهم ليغلوا لمدة 3 دقائق على النار.

ثم نضيف الملح.

ثم نضيف الفول المدمس.

يمكن هرس الفول بطرف الشوكة أو تركه صحيحا حسب الرغبة.

ثم نترك الفول على النار لمدة دقيقتين، ثم نقدمه ساخنا مع العيش والسلطة والبطاطس.

قد تناولنا في الفقرات السابقة طريقة عمل الفول المدمس وكافة المعلومات الخاصة بتدميس الفول في البيت، حيث أن هذه الطريقة التي قدمناها تعتبر من أسهل الطرق لعمل الفول وسر التحبيشة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل.