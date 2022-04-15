طريقة عمل أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا مع طبق الزعلوك اللذيذ

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أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا تعد من الوصفات اللذيذة، كما أنها تعد من الوجبات المبتكرة لعمل البادنجان بشكل مختلف ومذاق روعة، كذلك فهى من الأكلات المفيدة والمغذية والتى تصلح للغداء أو العشاء، كما سوف نقدم بجانبها طبق لذيذ وجميل من المطبخ المغربي ويعد من الوجبات التقليدية، من البادنجان المشوي أو المسلوق وهو من الوجبات اللذيذة والتى تعد نوع من المقبلات مثل السلطة، لذا تعد من الوجبات التى لها قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً لجميع افراد الاسرة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا مع طبق الزعلوك بالتفصيل. مكونات أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا تتكون أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا من مكونات بسيطة جداً وتعد وجبة اقتصادية وهى كالتالي: كيلو من الباذنجان متوسط الحجم.

ملح حسب الحاجة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

٥ حبات من البيض.

٣ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كيلو من الطماطم.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا من الوصفات السهلة والسريعة فى تحضيرها وهى كمايلي: نقوم بتقطيع حبات البادنجان الى نصفين ونأخذ النصف اللى من تحت ونقوره كويس ونقطع حته منه من تحتعلشان نعمله قاعدة ثم نضعهم فى ماء وملح لمدة نصف ساعة. ثم نجهز الصلصة ونتخلص من البذور والقشر ونتركن جانباً ثم نخلطها فى الخلاط. ونحضر حلة ونضع بها زيت الزيتون والزيت النباتي ثم نضيف عصير الطماطم. بعد ذلك نضيف عليه فصين الثوم وربع ملعقة صغيرة من كلا من الفلفل الأسود والكمون والبابريكا والشطة ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نحضر حبات البادنجان ونضع بداخلهم شوية من الثوم وشوية من الجبنة المودزريلا وكل كوب نضع به حبة من البيض ونرش عليهم شوية من الفلفل والكمون والشطة وشوية ملح. بعد ذلك نرصهم فى حلة الصلصة ونغطيهم ونتركهم حتى ينضجوا على نار هادية. ثم نختبر استواء البادنجان بصلة او سكين لو استوي نقوم بوضع شوية من الجبنة المودزريلا على كل كوب. ونعلى النار ونغطيها مرة أخرى حتى تتسبك الطماطم وبعدين نطفي عليها ونغرفها فى طبق التقديم مع الصلصة وبالف صحة وعافية. طبق الزعلوك لتحضير طبق الزعلوك سوف نقوم بتقطيع حبات البادنجان المتبقية إلى مكعبات ونضعهم فى حلة الضغط أو فى طاسة على نار هادئة. ونضيف عليهم ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ونضيف عليهم أيضاً بواقى الطماطم السابقة وشوية من الثوم المفروم. وعليهم البهارات من الكركم والبابريكا والشطة والفلفل الأسود وشوية ملح ونضعهم بدون إضافة ماء على نار هادية حتى ينضج. ثم نهرسه كويس مع التقليب المستمر وبكده يكون جاهز للتقديم بجانب الطبق الأول نغرفه فى طبق التقديم ونرش عليه شوية من البقدونس وبالف صحة وهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل أكواب الباذنجان بالبيض والجبنة المودزريلا مع طبق الزعلوك اللذيذ - ثقفني

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