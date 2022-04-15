مش هتبطلي تعمليها.. بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

البيتزا من الأكلات التي يعشقها الجميع، مع العلم أنها يرجع أصلها إلى إيطاليا ولكن اشتهرت في جميع دول العالم بسبب طعمها المميز والرائع، وعلى الرغم من أن مكوناتها كثيرة، إلى أنها بسيطة وسهلة، علاوة على ذلك أنها يمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة مثل، السجق، والفراخ، واللحمة المفرومة، وأنواع الجبن المختلفة، ومعظم الأطفال يحبون الذهاب إلى المطاعم لتناول وجبة البيتزا اللذيذة، ونحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتزا مثل المحلات، وسوف نطلعكم على كل أسرار نجاح عمل البيتزا، ابقوا معنا، وتابعونا.

أسرار تحضير البيتزا الناجحة مثل المحلات

هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند تحضير البيتزا لكي تخرج هشة ومقاديرها مضبوطة، ومن أهمها:

يجب وضع الملح على العجين والخضروات التي نضعها على وجه البيتزا.

يفضل عدم استخدام النشابة عند فرد العجين حتى يكون سمكها متساوي، من الأفضل أن تستخدم اليدين.

يجب أن تكون الطماطم ناشفة، لأنها لو كانت طرية تحتوي على كمية ماء كثيرة، ومن ثم تجعل العجينة طرية.

يجب أن تكون الجبنة ذات جودة عالية.

مكونات عمل البيتزا الناجحة مثل المحلات

سوف نقدم لكم مكونات البيتزا العادية، ولكن أنتِ يمكنك مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة:

المكونات:

كيلو إلا ربع من الدقيق.

شرائح من الفلفل الألوان.

شرائح من الزيتون الأخضر أو الأسود.

زعتر، ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الزيت.

ماء على حسب احتياج العجين.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير: