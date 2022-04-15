بأسرار المطاعم.. ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان مش هيشرب زيت نهائيا بطعم مقرمش ولذيذ

يعتبر الباذنجان من الأكلات المفضلة لدى الكثير، كما يمكن إعداد الباذنجان بأكثر من طريقة فيمكن عمل الباذنجان المخلل، الباذنجان المقلي وكذلك المشوي، كما إنه يستخدم في عمل المسقعه، ويمكن طهى الباذنجان بقشر أو بدون قشر، على حسب الرغبة في إعداده، وعند قلي الباذنجان بالطريقة الاعتيادية فإنه بشرب الكثير من الزيت وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن يسعى البعض لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت وجعله صحى أكثر، و سنتعرف على سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت.

سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

هناك بعض الطرق التي تساعد في قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت ومن أحد هذه الطرق مايلي؛

نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا ثم نقطعه إلى شرائح.

ويتم وضع إناء به ماء على النار حتى الغليان.

نقوم بوضع الباذنجان في الماء المغلى.

نقوم بوضع الباذنجان في الماء المغلى. ثم نقوم بوضع الملح، ونترك الباذنجان من 5 إلى 10 درجات حتى يتحول لونه للون البنى.

ثم نقوم برفع الباذنجان من الماء ووضعه في مصفاة حتى يصفى تماما.

بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة بها كمية من الزيت ونقوم بقلي الباذنجان وتقليبه وتستمر عملية القلي حوالي دقيقتين .

ثم نخرج الباذنجان ونضعه على مناديل حتى يصفي ما به من زيت.

طريقة أخرى لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت