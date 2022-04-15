قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم النشا والليمون المعجزة لتبيض وتقشير الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق

كريم الليمون والنشا للتبيض الفوري للبشرة والجسم ، يبحث العديد من الأشخاص وخاصةً البنات عن طرق لتفتيح البشرة، حيث يلجأ الكثيرون منهم إلى الكريمات المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، والبعض الاخر يبحث عن كريمات طبيعية لتفتيح وتبيض البشرة، و يعد كريم النشا والليمون الحل الأمثل لذلك، فهو من الكريمات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها فى تفتيح وتبيض البشرة، حيث أنه يعطي البشرة نضارة وحيوية ويزيد من إشراقها، بالإضافة إلى أنه يقضي على البقع الداكنة الموجودة بالوجه، والفطريات والبكتيريا المسببة لحبوب الشباب، ومن الجدير بالذكر أن الليمون يستخدم كمطهر للوجه، إذ أنه يعمل في التخلص من الحبوب التي تظهر بالوجه التي تسبب الإزعاج للكثير من الفتيات والشباب، وذلك لإحتواءه على حمض السيتريك، وفي السطور التالية نستعرض كيفية عمل كريم الليمون والنشا.

كريم الليمون والنشا للتبيض الفوري للبشرة والجسم

يحتوي هذا الكريم على العناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجسم، ومكوناته موجودة فى المنزل ومن أهم مكوناته مايلي:

3 حبات من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة تحضير الكريم

نقطع الليمون إلى قطع متوسطة الحجم.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الليمون المقطع وكوب من الماء.

نضع الوعاء على النار، ونتركه حتي يغلي وحتي يطري الليمون تمامًا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الليمون ونقوم بطحنه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.

نضع الخليط المطحون فى الخلاط على النشا.

نقوم بوضع كأس من الماء على الخليط، ثم نضعهم على النار مع التقليل المستمر للحصول على قوام كريمي.

نقوم بوضع كأس من الماء على الخليط، ثم نضعهم على النار مع التقليل المستمر للحصول على قوام كريمي. نحضر الكريم ونضعه فى برطمان ونضعه فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتي يبرد ويتماسك.

نخرج الكريم من الثلاجة، ونقوم بتوزيعه على المنطقة المراد دهنها.

نخرج الكريم من الثلاجة، ونقوم بتوزيعه على المنطقة المراد دهنها. يترك الكريم لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك تشطف المنطقة المدهون عليها الكريم بالماء الدافئ.

مميزات كريم الليمون والنشا للبشرة

يشمل هذا الكريم على فوائد ومميزات عديدة البشرة ومن أهمها الآتي: