نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفتي السحريه.. تخلصي من تشققات القدم قبل العيد تقشير وتنعيم بطريقة طبيعية ونتيجة فورية في المقال التالي

نقدم لكم وقبل قدوم العيد أفضل وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدم وتنعيمها في أيام قليلة، فتشقق القدمين والكعوب من المشاكل الشائعة وخاصة في فصل الشتاء وهناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وتنزعج منها السيدات والفتيات على الأكثر، وقبل أن تقومي بمعالجة أي مشكلة يجب أن تعرفي أسبابها أولًا حتى تتجنبي السبب بعد ذلك، والوصفات الطبيعية لها فعالية كبيرة في تنعيم الكعوب والتخلص من الجلد الميت والزائد المتراكم على الكعبين. وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدم 1. وصفة العسل لتشققات الكعبين مكونات الطريقة:- كوب كبير من العسل الأبيض.

وعاء كبير مملوء بالماء الدافئ. خطوات وطريقة الاستخدام:- ضعي العسل في الوعاء وقلبيهم حتى يمتزجوا تمامًا معًا.

بعد ذلك ضعي قدميك في الوعاء واتركي رجلك به لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بتجفيف قدميك ورطبيها جيدًا قبل النوم مباشرة واتبعي الوصفة مرة واحدة يوميًا. 2. وصفة زبدة الشيا والليمون لتشققات الكعبين مكونات الوصفة:- مقدار مناسب من زبدة الشيا.

وعاء كبير بلاستيكي أو البانيو مملوء بالماء الدافئ.

كمية وفيرة ن عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة:- ضعي قدميك أو كعبيك في الحوض أو البانيو أو الوعاء واتركها منقوعة وافركيها برفق.

بعد ذلك قومي بتجفيف قدميك جيدًا ودلكيهم جيدًا بعصير الليمون وزبدة الشيا ثم قومي بارتداء الجوارب الطبية.

اتبعي هذه الوصفة مرة واحدة خلال اليوم قبل النوم مباشرة واتركي المكونات على قدميك ليلة كاملة. 3. وصفة الملح والليمون لتشققات القدمين المكونات:- ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين الطبي وماء الورد.

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

ماء دافئ. طريقة التحضير:- جهزي البانيو وضعي بداخله حتى آخره ماء دافئ ثم قومي بإضافة عصير الليمون والملح والجلسرين وماء الورد.

قلبي المكونات في الماء ثم قومي بوضع قدميك بداخل البانيو واتركيه لمدة نصف ساعة مع فرك كعبيك وقشري الجلد الزائد بالمقشر أو بالحجر الطبيعي. 4. وصفة جل الصبار لتشققات القدمين المكونات:- جل صبار.

وعاء كبير.

ماء دافئ.

جوارب طبية أو قطن. طريقة التحضير:- قومي بوضع قدميك في الوعاء واتركيه لعدة دقائق ثم قومي بتجفيفهم.

ضعي جل الصبار وادهني قدميك بها ثم قومي بارتداء الجوارب واذهبي إلى النوم. عمر شويل - جدة وصفتي السحريه.. تخلصي من تشققات القدم قبل العيد تقشير وتنعيم بطريقة طبيعية ونتيجة فورية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفتي السحريه.. تخلصي من تشققات القدم قبل العيد تقشير وتنعيم بطريقة طبيعية ونتيجة فورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.