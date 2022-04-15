دايب كالجاهز.. البيتي فور الناعم الدايب بالشكولاته والفانليا بمقادير الكوباية مظبوط وتحدي

تبحث الكثير من الفتيات الجيدة في عالم الطبخ والمطبخ عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل، فالبيتي فور هو من الحلويات التي نقوم بتحضيرها استعدادًا لقدوم العيد وها هو العيد قد اقترب على القدوم، والكعك والبيتي فور والغريبة من الحلويات التي نحبها جميعًا ونتهاتف على شرائها من محلات الحلوى والمخابز ولكن في ظروفنا الحالية بعد انتشار الفيروسات والأوبئة قومي بتحضير الأطعمة التي تحبينها في منزلك حتى تكون أكثر ضمانًا وآمنة على الصحة.

طريقة عمل البيتي فور البيتي بالشيكولاتة

المكونات:-

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.

كوب ونصف من الزبدة المذابة.

نصف كوب كبير من السكر البودرة.

حبتان من البيض كبيرتا الحجم.

شيكولاتة حبيبات.

طريقة التحضير:-

قومي أولًا بتسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة ثم قومي بنخل الدقيق وخلصيه من أي شوائب.

أضيفي الملح والكاكاو إلى الدقيق في طبق مناسب ثم قومي بوضع الزبدة والسكر في الخلاط حتى يتم خفقهم خفق جيد.

بعد ذلك ضعي البيض في الخلاط واخفقيه مع المكونات ثم أضيفي خليط الدقيق والملح والكاكاو إلى الخليط الموجود في الخلاط.

اخفقي المكونات جيدًا في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتحول المكونات إلى عجينة لينة ثم قومي بوضع الخليط في كيس الحلواني.

أحضري صينية وابدئي في تشكيل البيتي فور على أي شكل من الأشكال التي تفضلينها ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن.

أغلقي باب الفرن ثم حتى ينضج تمامًا وبعد أن ينضج قومي بإخراج الصينية وزيني البيتي فور بالشيكولاتة.

طريقة البيتي فور بالفانيلا