وداعاً للتجاعيد مع كريم الليمون الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

يعتبر كريم الليمون ، من الكريمات الليلية التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، كما يعمل على تحفيز مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، وهو من الكريمات التي تستخدم في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ونتائج تظهر على الوجه من أول مرة، ويعمل على إزالة الكلف و النمش والبقع الداكنة التي تزعج الكثير من السيدات والفتيات، وهو يحتوي على خلاصة الليمون الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث تعمل على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة، ويساعد على تدفق الدم للوجه بسرعة كبيرة مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الليمون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الليمون الرهيب

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به عصير الليمون، والنشا، والحليب البودرة ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تماماً. ثم نقوم بوضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف زيت اللوز للخليط ونقلب حتى يصبح القوام كريمي. نقوم باستخدام الكريم على كل يوم على الوجه ويتم غسله في الصباح التالي حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة.

فوائد كريم الليمون للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-