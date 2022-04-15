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من أكثر العادات المعروفة في مصر والتي ترتبط بدخول عيد الفطر المبارك هو تجهيز الكحك والبسكويت لاستقبال هذا العيد، حيث أن الكثير من محلات الحلويات في ذلك الوقت تقوم بتجهيز الكثير من الأشكال المختلفة للكحك والبسكوت، ولكن يفضل الكثير من الأشخاص أن يتم تحضيره في المنزل وذلك لضمان نظافته وأنه آمن ومناسب للأطفال، ولذلك من الممكن أن يتم تحضيره بخطوات بسيطة وباستخدام الكثير من المكونات المتاحة. طريقة تحضير كحك العيد في البيت المكونات اللازمة خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من مادة البيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال.

كوب كبير من اللبن.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من مادة السميد.

كوبان من السمنة.

ربع كوب من السكر. خطوات التحضير في وعاء عميق يتم إضافة كل المكونات الناشفة التي تتمثل في الدقيق والبيكنج بودر والملح والسميد والسكر والسمسم أيضاً.

يتم خلط هذه المكونات مع بعضها جيداً باستخدام ملعقة، وفي وعاء آخر يتم إضافة السمنة وباستخدام المضرب الكهربائي يتم ضربها جيداً حتى نلاحظ أن لونها أصبح أفتح.

يتم إضافة السمنة إلى المكونات التي سبق تحضيرها ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً.

يتم إضافة الخميرة واللبن والماء إلى هذا الخليط يتم عجن المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة القوام.

تترك العجينة نصف ساعة على الأقل ثم باستخدام قطاعات البسكويت يتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة. فوائد البسكويت الصحية يحتوي البسكويت على نسبة محددة من السعرات الحرارية، كما أنه من أكثر الحلويات الخفيفة على الجسم وذلك لأنه لا يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وبالتالي فإنه لا يضر الجسم.

تناول كمية مناسبة من البسكويت بشكل يومي يمنح الجسم الكمية التي يحتاجها من الألياف التي تعمل على تسهيل الهضم وأيضاً تسهيل حركة الأمعاء.

يحتوي البسكويت على نسبة كبيرة من المعادن المفيدة للجسم لذلك ينصح بتناوله بشكل يومي، كما أنه يحتوي على نسبة معقولة من الفيتامينات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وبالتالي تساهم في حل مشاكل الجسم الصحية التي تكون بسبب نقص الفيتامينات. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكوت في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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