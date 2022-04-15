صبغة شعر بني في البيت قبل العيد بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة للوقت والمال

صبغة شعر بني طبيعي في المنزل دون الحاجة الي ذهاب الي صالونات ودفع مبالغ باهظة في شئ يمكنك أن تفعليه بنفسك في بيتك دون الحاجة الي أهدار أموالك ووقتك في انتظار، وأيضا لقد اقترب العيد ويمكنك أن تجددي مظهرك، حيث أن الصبغ في المنزل بسيطة للغاية واذا أتبعتي الخطوات المذكورة داخل المقال سينجح معكي بنسبة 100%.

صبغة شعر بني

لكي تصبغي شعرك ستحتاجي الي العديد من الأدوات التي يجب أن تحضيرها اولا:

قفازات بلاستيكية.

الفازلين . افركي على طول خط الشعر لتجنب تلطيخ بشرتك.

مشط احصل على أي نوع.

مشبك تصفيف الشعر .

فرشاة صبغ . هذا يشبه الفرشاة القصيرة، والتي يمكنك شراؤها من متاجر مستلزمات التجميل.

قومي بإجراء اختبار للون

على الرغم من أنها قد تبدو واحدة من أقل الخطوات أهمية، فلا ترتكب خطأ تجاهل اختبار الخيط. يخبرك بالضبط كيف تبدو صبغة الشعر ويسمح لك بضبط أوقات المعالجة وفقًا لذلك.

ما عليك سوى أخذ مقطع نصف بوصة من الشعر غير مرئي عادةً ، وعادةً ما آخذ شيئًا من خلف الأذن ، وأضع الصبغة وانتظر مقدار الوقت المحدد على الصندوق.

ثم اشطفيه بالماء البارد.جففي شعرك وقيميه: هل يعجبك اللون؟ إذا كان الأمر كذلك، فحاول إضافة 5-10 دقائق إضافية، لأن شعر بعض الناس يأخذ اللون بشكل أسرع من غيره.

تطبيق اللون

إذا كنت تقوم بلمس جذورك للتو، فقم بوضع فرشاة الصبغة وابدأ من هناك. إذا كنت تقوم بالتلوين في كل مكان، فقم بتطبيقه على الشعر الذي يظهر عند تصفيفه بأسلوبك المعتاد أولاً، ثم انقله إلى الطبقات السفلية.

مشطي الصبغة بالقرب من الجذور قدر الإمكان، ثم اسحب اللون لأسفل على طول شعرك مع فرده بشكل مسطح على رأسك.

استمر في العملية حتى تتشبع الطبقة الأولى بالكامل.

بعد ذلك، استخدمي مقطع تصفيف الشعر لفصل البوصة الأولى من القسم العلوي واستمر في العملية على الطبقة التالية.

بمجرد تغطية رأسك بالكامل، اضبط عداد الوقت على النحو المنصوص عليه في تعليمات الألوان. قد يعني البدء عند البدء في تلوين شعرك أن الطبقات السفلية لا تملك وقتًا كافيًا للمعالجة.

أضيفي الحرارة

إذا كان شعرك كثيفًا أو كان أفتح من لون شعرك الطبيعي ، فإن إضافة الحرارة يمكن أن تساعد في تحسين تغلغل الصبغة للحصول على نتائج أفضل. ربما لا يكون لديك مجفف شعر بجودة الصالون في حمامك ، لكن أي مجفف شعر سيفي بالغرض.

شطف الشعر

بمجرد انتهاء المؤقت، اشطفي اللون دون استخدام الشامبو. قد يكون من المغري غسله فوق الحوض، لكن قد ينتهي بك الأمر إلى ترك لون على شعرك، وهو أمر ضار للغاية. بدلًا من ذلك، أضيفي الماء وافركي شعرك بأطراف أصابعك كما لو كنت تغسلين بالشامبو. ثم اشطفه وراقبي الماء حتى ظهر لون شفاف.