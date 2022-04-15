نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهلبية حليب جوز الهند بالمكسرات من أطيب أنواع الحلوى في المقال التالي

نقدم لكم وصفة مهلبية حليب جوز الهند بالمكسرات، والتي واحدة من اطيب أنواع الحلوى التي تقدم كصنف من أصناف الحلوى في رمضان، والتي تعد واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، والتي تتميز بالمذاق الرائع، ويعشقها الكثيرون، ويوجد العديد من أنواع المهلبية بالنكهات المختلفة، سوف نوضح لكم نكهة من هذه النكهات، بالمكونات والمقادير اللازمة، للحصول على مذاق متميز ورائع. مقادير ومكونات مهلبية حليب جوز الهند عدد 2 كوب من حليب جوز الهند.

مقدار اثنين كوب من الحليب (اللبن) السائل.

مقدار كوب من جوز الهند المبشور.

عدد ملعقة كبيرة من السكر العادي.

عدد 3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير الشربات والقطر عدد 2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من شراب الذرة، الفاتح اللون.

نصف ليمونة.

عود من القرفة. المكسرات نصف كوب من جوز الهند.

عدد 2 ملعقة كبيرة من اللوز المقشر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الفستق. طريقة عمل مهلبية حليب جوز الهند بالمكسرات نحضر وعاء مناسب ونضع به كلا من الحليب ومعه حليب جوز الهند على نار متوسطة، ومن ثم نقوم بمزجهم معا عن طريق التقليب، حتى يصلا إلى مرحلة الغليان. ومن ثم نقوم بإضافة كلا من جوز الهند المبشور، والسكر، وتقبلهم معا حتى يصبح جوز الهند طريا، لمدة خمس دقائق. بعد ذلك يتم إذابة النشا في ماء بارد حتى لا تتكتل. ومن ثم نقوم بإضافة خليط النشا إلى باقي المكونات مع الاستمرار في التقليب دون توقف. نقوم بخفض النار على درجة نار هادئة، وذلك حتى يتكاثف الخليط. ومن ثم نقوم بإضافة الفانيليا إليها. بعد ذلك نحضر كاسات التقديم، ونقوم بسكب خليط المهلبية في الكاسات. من ثم نتركها حتى تهدأ قليلا في درجة حرارة الغرفة، بعد ذلك نقوم بإدخالها الثلاجة حتى تبرد تماما وتتماسك. نقوم بتحضير الشربات (القطر)، المكون من الماء والسكر، نضيفهم في وعاء على النار حتى يصلا إلى مرحلة الغليان ويذوب السكر تماما. ومن ثم نقوم بعصر نصف الليمونة عليه، وإسقاط عود القرفة، ويمكن استبدال القرفة بالفانيليا. ومن ثم نقوم بعد ذلك بإضافة شراب الذرة إليهم ونتركهم على نار هادئة لمدة 4 دقائق. نتركه حتى يهدأ ويبرد، وندخله الثلاجة، ومن ثم نقوم بنقع المكسرات المتوفرة بها حسب الرغبة. تصفي المكسرات بعد ذلك وتزيين بها كاسات المهلبية، مضاف لها بضع قطرات من القطر، وتقدم بألف هنا. عمر شويل - جدة مهلبية حليب جوز الهند بالمكسرات من أطيب أنواع الحلوى - ثقفني

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