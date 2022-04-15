نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفكار جديدة لعمل سحور شهي وسريع في منتصف رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجيد أن تقوم الأم أو ربة المنزل بالتغير من شكل الأكل يوميًا لكن في نفس الوقت لا تستغرق الكثير من الوقت حتى تقضي العبادات المفروضة عليها والمحببة خلال شهر رمضان، وسنحرص الآن على جعلك تحصلي على وصفات سهلة وسريعة لا تستغرق سوى دقائق قليلة، ولنتعرف الآن عليها.

وصفات لسحور سريع في رمضان

بما أنه من الجيد أن نقوم بتأخير موعد السحور سنة على رسول الله “صلي الله عليه وسلم” فأنه يجب عليك أن تقومي بتحضير سحور سريع حتى ولا يستغرق الكثير من وقت التحضير، ولن يؤثر سرعة الوصفة مع مذاقها على الإطلاق لذلك إليك الآن الوصفات التالية.

ايش اسوي سحور

يمكنك أن تقوم الآن بعمل سحور سهل عن طريق اتباع هذه الوصفة تابع الآن المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

ثلاث أنواع من الجبن أو أكثر على حسب الرغبة.

فلفل أخضر.

زعتر أو نعناع.

طماطم.

عيش بلدي أو عيش شامي.

طريقة التحضير

يمكنك أن تقوم بإحضار المكونات السابقة وتعمل على مزجها بشكل جيد، ومنها تبدأ على الفور في العمل على وضعها داخل أرغفة العيش وقم بوضعها دقيقة ونصف في الميكرويف أو وضعه في الفرن لمدة خمس دقائق حتى تسيح الجبن جيدًا، وتحرصه ويصبح أفضل سحور يمكنك أن تقوم بتذوقه على الإطلاق، يمكنك تقديمه مع كوب من المشروب الغازي والكثير من الخضروات.

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أكلات سهلة وسريعة للسحور

وصفة البيض بالخضروات والجبن تعد من الوصفات المميزة التي يجب أن تقوم بتجربتها على الفور دون أي نقاش تعرف عليها الآن:

المكونات

خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

مشكل جبن.

مشكل خضروات حبة متوسطة من كلاً من (طماطم، فلفل، مشروم، بصل، جزر).

نصف كوب من الزيتون الأخضر أو الطبيعي مقطع شرائح.

نصف كوب هوت دوج، أو بسطرمة، أي لحوم باردة (مكونات اختيارية).

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير