نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأنك أميرة.. خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج بسرعة فائقة من أول مرة لنتائج مبهرة ودللي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج تسعى الكثيرات لمعرفة وصفة التبييض مهما كان درجة الاسمرار، فهناك وصفات تقضى علي الأسمرارمن الأيدي والرجلين من أول استخدام، وخلطات التفتيح كثيرة جدًا، ويمكن العثور عليها أما في صفحات الإنترنت، أو استخدام وصفات تقليدية موروثة من الجدات.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

تتمنى كل بنت أن تتعرف عليها بالأخص قبل زفافها هناك نقدم لكِ وصفة لتفتيح وتنعيم الأيدي والقدمين، ومكوناتها يدخلها الكركم الذي يساعد علي التبييض والليمون الذي يوحد لون البشرة ويزيل التصبغات من الأيدي، وكلها مكونات طبيعية من المنزل إليكِ مكوناتها.

المقادير

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة حليب.

نصف ليمونة.

تفتيح اليدين بسرعة

نحضر إناء ونضع الدقيق والنشا والكركم ونقلب.

ثم نضع الحليب على الخليط ونقلب حتى يمتزج.

بعدها نضع آخر شيء الليمون ويقلب مع باقي المكونات.

يفرد علي الأيدي والرجلين ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يغسل بعدها.

توضع علي الأيدي والقدم كريم مرطب.

تبييض اليدين والقدمين بالنشا والفازلين مجربة

تلك الطريقة ستبهرك من أول مرة، حيث أن للنشا والفازلين فوائد عديدة مثل التفتيح والترطيب وتغذية البشرة والحفاظ عليها من الخشونة والتشقق لذلك قررنا نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كريم ليلى للأيدي والقدمين تشتمل عليها كل هذه المكونات والطريقة كالآتي:

التقشير

نحضر معلقة سكر ومعلقة فازلين ويقلب جيداً ثم يضع علي اليدين والقدمين ثم نفرك بحركة دائرية لمدة خمس دقائق ثم نغسلهما.

المقادير

معلقة زيت ورد.

ومعلقة فازلين.

معلقة نشا.

الطريقة

نحضر إناء ونضع فيه النشا، ثم نضع الفازلين علي النشا ونقلب حتى يمتزجا.

ونضع زيت الورد إلى المكونات ونمزج بعناية حتي يكون بقوام سميك نوعًا يشبه الكريم.

نضع الخليط علي الأيدي والرجلين ثم تفرد عليه كله.

يترك لمدة ربع ساعة ثم نشطف بالماء الفاتر ويجفف.

يدهن كريم مرطب علي الأيدي والرجلين.

هناك أكثر من خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج ، تسعى السيدات أن تعرف مكوناتها، وكيفية تطبيقها، وقد تحدثا في مقالنا هذا طرق متعددة للتبيض الأيدي، عرضا خلطة التبييض للعروسة مميزة وفعالة، وخلطة التبييض بالنشا والفازلين بفوائدهم الكبيرة، وزيت ماء الورد المرطب ومعطر للجلد برائحته العطرة، نأمل تستفيدي من هذه الطرق.