كيك البسكويت البارد ب 3 مكونات وبدون فرن وبخطوات سهلة وطعم ولا أروع

كيك البسكويت البارد بدون تكلفة وبدون مجهود وب 3 مكونات فقط وطعم خطير، يبحث الكثير من الأمهات عن طرق سريعة لعمل الحلويات في البيت وبأقل تكلفة ممكنة وكيفية صناعة الكيك بأسرع وقت والبسيطة في مكوناتها، ودون تعقيد في خطوات التحضير ودون الحاجة للتكلفة و تعب البدني، وفي هذه المقالة سوف نقدم اليكم خطوات تحضير وعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وب 3 مكونات فقط موجودة في كل بيت، كيكة البسكويت البارد بمكونات اقتصادية والطعم ولا أروع ستعجب جميع أفراد أسرتك وسيحبها أطفال خاصةً ويمكنك تقدميها مع شاي أو مع حليب دافئ.



كيك البسكويت البارد بالمقادير

تتكون مقادير كيكة البسكويت من 3 مكونات فقط سهلة وسريعة التحضير، وفي خطوات تحضير كيكة البسكويت لن تجدي أي صعوبة في تحضيرها بالعكس سوف تقومي بعملها فوراً من سهولتها.

مكونات كيكة البسكويت:

6 أكياس من الكريم شانتيه بودرة.

3 أكواب من الحليب السائل بارد.

باكيت ونصف من البسكويت شوكولاتة فاخرة (مهمة في الطعم)، مقالة كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن سريعة التحضير في 10 دقائق وبطعم رائع.

كيفية كيكة البسكوت البارد بدون فرن

أولاً عليكي أن تحضري وعاء عميق وقومي بإضافة أكياس الكريم شانتيه، وإليهم أضيفي 3 أكواب من الحليب البارد، وقومي بضربهم باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 4 دقائق، حتى يثقل قوام الكريم شانتيه ويكون مزيج كريمي.

قومي بغمس حبات البسكويت في حليب بارد حتي يكون طري ولكن متماسك ايضاً، وقومي برصها طبقات في الصينية، وإذا كانت الأطراف فارغة املئي بقطع صغيرة من البسكويت حتى تتغطي أرضية الصينية بجميع قطع البسكويت.

قومي بوضع أول طبقة من الكريمة، ووزعيها علي كل طبقة البسكويت، ثم ضعي طبقة أخري من البسكويت بعد غمسه في الحليب البارد، وضعي أخر طبقة من الكريمة طبقة سميكة إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل كيكة الجيلي بمكونات سهلة.

بمكونات سهلة. وللتزيين، قومي بطحن حبات بسكويت ناعم ورشها بشكل نهائي علي كيكة البسكويت الباردةى أو ضعي صوص الشوكولاتة أو مكسرات .

الباردةى أو ضعي صوص الشوكولاتة أو مكسرات . ضعي صينية كيكة البسكويت في الفريزر مدة 30 دقيقة لتنجح معك خطوات تحضير كيكة البسكويت، حتى تتماسك قوام كيكة البسكويت البارد قبل أن تقومي بتقطيعها وتقديمها.

يمكنكم ترك التعليقات إذا كنتم تريدون أن نقوم بتقديم وصفات سهلة وبسيطة مثل هذه الوصفات أو أياً من الحلويات التي تفضلونها لنقوم بتقديمها لكم، وبذلك نكون قدمنا كيك البسكويت البارد.