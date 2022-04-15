نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الحليب بجوز الهند اللذيذ بمكونات بسيطة وطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص الحليب بجوز الهند ، من الوصفات اللذيذة والمميزة والتي تتميز بمذاقها الغني والرائع، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الحليب جوز الهند.

مكونات صوص الحليب بجوز الهند

يتكون هذا الصوص اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

ربع كوب من الحليب البودر.

ثلث كوب من السكر البودرة.

وثلث كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من الحليب المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من أسنس جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ثلث كوب من الكريم شانتيه الخام البودرة غير محلى.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الحليب بجوز الهند المميز وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط أسنس جوز الهند مع الحليب، ثم نقوم بإحضار الكبة ونخلط فيها الحليب مع السكر البودرة جيدا.

ثم نضيف إليهم الحليب البودرة.

ونستمر في الخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويذوب السكر جيدا.

وبعدما يمتزج الخليط ويتجانس جيدا نقوم بإضافة الكريم شانتيه.

ثم نستمر في الخلط جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على ثلاث مراحل.

ونستمر في الخلط حتي يثقل قوام الخليط.

وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم بإضافة الجوز هند المبشور ونخلطهم جيدا مع الخليط.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء أو الفانيليا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: