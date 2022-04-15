نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موضة ألوان شعر 2022 الألوان الجريئة تتربع على عرش الموضة هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضة ألوان الشعر 2022، مع اقتراب فصل الصيف تبدأ معظم الشابات في البحث عن ألوان شعر جديدة لتغيير مظهرهن حتى يصبح أكثر حيوية، وبالفعل فإن موضة ألوان الشعر السائدة هذا العام هي ألوان غنية.

ألوان صبغات الشعر 2022

في العامين السابقين كانت ألوان الشعر التي تحتاج لقليل من العناية هي السائدة، أما هذا العام وفي الأعوام القادمة ستكون الألوان التي تحتاج لكثير من العناية هي موضة شعر 2022، وفي السطور التالية سوف نستعرض معًا أهم موضات ألوان الشعر 2022.

لون الشعر الأشقر الجليدي الغني

إن اللون الأشقر الغني والأشقر الجليدي سيكون سائد بقوة هذا العام، وهذا اللون في الواقع لا يحتاج لكثير من الصيانة مثل درجات الأحمر، لكن لاحظي أن تشقير الشعر يؤثر على جودة الشعر، لذلك يجب أن تتبعي روتين عناية مناسب لشعرك إذا قررت تغيير لون شعرك لهذا اللون.

لون الشعر النحاسي

ظل الفراولة الباهت هو أحد الألوان الشائعة هذا العام بشكل كبير، وهذه الدرجة مثالية لمن لديهم ظل أشقر أو النغمات الحمراء بالفعل، فإذا كان لديك بالفعل شعر أحمر ، فكل ما عليك فعله هو رفع القاعدة وإبرازه أولا، لأن أفضل طريقة لتحديد هذه النغمة من اللون هي الحصول على لون أساسي شاحب شبه أشقر مع درجات تحتية نحاسية.

لون الكراميل المحمص

لقد قررمصففوا الشعر هذا العام إعادة الدفء إلى الشعرفهذا اللون هو لمسة للشعر من البني مع إضافة ظلال دافئة مثل النحاس والأصفر والكراميل لمنح مظهر الشعر مزيدًا من الأبعاد وإحساسًا أكثر ثراءً، ولأن الظلال الداكنة والدافئة عمومًا تتطلب قدرًا أقل من الصيانة ، فهذا اللون سيلقى شعبية كبيرة لأنه خيارًا سهلًا وأنيق في نفس الوقت.

الروز المتراكب

هذا العام سوف ترى الكثير من الألوان الزاهية مثل اللون الوردي المتدرج كما بالصورة، وهو لون سيتبعه المشاهير أيضًا كما يقول خبراء الموضة، حيث إن مزج لون البوب ​​من درجات الألوان الزاهية وخلق عمق مع القاعدة الطبيعية هو أمر مؤثر بصريًا ومتوازن

لكن للحفاظ على لون شعرك الجريء منعشًا ، يجب أن تختاري بخاخ تصفيف وشامبو وبلسم مصمم للعناية بالشعر المصبوغ أحمر، حتى لا ينتهي بك الحال مع شهر باهت.