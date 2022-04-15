نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكريم كراميل على أصوله بمقادير بسيطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% والطعم يجنن في المقال التالي
تعد الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها نهائيا وفي كل منزل يوميا يقومون بعمل مختلف الأنواع من الحلويات لانها هي مصدر رئيسي لإمداد الجسم بالطاقة اليومية التي يحتاجها لذلك علينا بالمواظبة بعمل الحلويات بشكل مستمر، وتوجد العديد من الانواع المختلفة من الحلويات مثل الجلاش والكنافة والبسبوسة وغيرها من الحلويات الأخرى، ولكن البعض من الناس يصيبهم الملل وعدم الرغبة في تناول هذه الحلويات نتيجة لتكرار عملها بشكل مستمر ويبحثون عن بعض طرق التحلية الاخرى البديلة عن هذه الحلويات وتعتبر من البدائل الشهية الاخرى التي لا تستغرق وقت في عملها وتعتبر افضل وألذ من هذه الحلويات وهي المثلجات بجميع أنواعها مثل المهلبية والكاسترد والأرز باللبن والكريم كراميل وغيرها من المثلجات الاخرى المتعددة، حيث يعتبر كريم الكراميل من المثلجات التي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار.
مكونات عمل الكريم كراميل
- عبوتان إثنان من بوردة الكريم كراميل.
- كيس واحد كبير من صوص الكراميل.
- كمية من السكر للتحلية على حسب رغبتك.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
طريقة عمل الكريم الكراميل
- أحضري إناء متوسط الحجم وضعيه على نار هادئة وضعي به كوب واحد ونصف من الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من النشا وقومي بتقليب الحليب مع النشا.
- بعد ذلك قومي بإضافة عبوتان من بوردة الكريم كراميل وقومي بتقليب هذه البودرة مع الحليب حتى تتجانس تماما.
- بعد إضافة الحليب والنشا وبودرة الكريم كراميل قومي بتحلية هذا الخليط بكمية من السكر على حسب رغبتك وقلبيه مرة أخرى حتى تتمكني من ذوبان السكر مع هذا الخليط.
- اتركي هذا الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي برفعه من على النار وضعيه في اطباق التقديم واتركيه حتى يبرد ثم قومي بإدخال هذه الأطباق في الثلاجة حتى تبرد.
- وعند الرغبة في تناولها قومي بإخراجها من الثلاجة وضعي عليها صوص الكراميل حتى يضيف إليها شكل ونكهة رائعة.
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