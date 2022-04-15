طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المرملة بمكونات سهلة وبسيطة وبأسرار المحلات

لابد من توافر الحلويات يوميا بعد تناول وجبات الإفطار في شهر رمضان الكريم حيث تعتبر الحلويات من الأشياء التي لا نستطيع العيش بدونها لأنها هي التي تعطي طاقة كبيرة للجسم بعد الصيام لفترات كبيرة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكنافة والبسبوسة والجلاش والكيك وغيرها من الأنواع الاخرى من الحلويات، حيث نلاحظ الغالبية من السيدات يرغبون بتناول وعمل الحلويات وتقديمها بشكل مختلف عن الطرق التقليدية مثل عمل البسبوسة البعض من الناس يقومون بعملها سادة خالية من الحشوات والبعض الأخر من الناس يقومون بعملها بالمكسرات أو بعملها بالقشطة حيث تعتبر طريقة البسبوسة بالقشطة هي من الطرق النادرة التي لا تتمكن العديد من الناس بعلمها في المنزل .

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

عبوة واحدة من البسبوسة.

عبوة واحدة من الزبادي.

كوب واحد ونصف من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بورد.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عبوتان إثنان كبيرتان من القشطة المحلاة.

كمية من الشربات للتحلية.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة