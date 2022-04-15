طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المرملة بمكونات سهلة وبسيطة وبأسرار المحلات

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لابد من توافر الحلويات يوميا بعد تناول وجبات الإفطار في شهر رمضان الكريم حيث تعتبر الحلويات من الأشياء التي لا نستطيع العيش بدونها لأنها هي التي تعطي طاقة كبيرة للجسم بعد الصيام لفترات كبيرة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكنافة والبسبوسة والجلاش والكيك وغيرها من الأنواع الاخرى من الحلويات، حيث نلاحظ الغالبية من السيدات يرغبون بتناول وعمل الحلويات وتقديمها بشكل مختلف عن الطرق التقليدية مثل عمل البسبوسة البعض من الناس يقومون بعملها سادة خالية من الحشوات والبعض الأخر من الناس يقومون بعملها بالمكسرات أو بعملها بالقشطة حيث تعتبر طريقة البسبوسة بالقشطة هي من الطرق النادرة التي لا تتمكن العديد من الناس بعلمها في المنزل .
مكونات عمل البسبوسة بالقشطة
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- عبوة واحدة من الزبادي.
- كوب واحد ونصف من السمنة.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بورد.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- عبوتان إثنان كبيرتان من القشطة المحلاة.
- كمية من الشربات للتحلية.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- أحضري وعاء كبير وضعي به عبوة البسبوسة وضعي عليها عبوة من الزبادي مع كوب واحد ونصف من السمنة وأعجني السمنة مع الزبادي حتى تختلط تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وأعجني المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة متجانسة.
- ثم قومي بتفريغ عبوات القشطة في طبق كبير وقومي بتقليبها جيدا ببعضها، ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بوضع كمية من البسبوسة وقومي بالضغط عليها وتسويتها.
- ثم ضعي كمية من القشطة المحلاة ثم ضيفي كمية البسبوسة الأخرى وعليكي بتسوية سطحها حتى تصبح متساوية.
بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على حرارة عالية واتركيها حتى تسخن تماما، ثم قومي بإدخال صينية البسبوسة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات التي قومنا بتحضيرها بالطريقة المعتادة وعليكي بتغطية صينية البسبوسة حتى تمتص الشربات وتصبح طرية ولذيذة.
- أحضري طبق تقديم بعد ذلك وقومي بتقطيع البسبوسة وتصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم.
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