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تطويل وتكثيف لكعب رجلك.. مكون خارق ضعيه في الشامبو تساءل الكثير من الفتيات بشأن فوائد وضع القرنفل في الشامبو وهل يؤثر القرنفل في لون الشعر وطوله وملمسه، ففي الفترة الأخيرة انتشرت وصفة القرنفل مع الشامبو حيث أن بعض الفتيات قاموا بتجربة الوصفة وكانت ناجحة جدًا وردود أفعالهن كانت مبهرة، وكل ذلك لأن القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد عديدة على كل نواحي الجسم ومنها الشعر، حيث أن القرنفل يعزز فوائد الشامبو فهناك بعض أنواع الشامبوهات التي تزيد من جفاف الشعر وتساقطه وهذه الوصفة تحد من أضرار الشامبو للشعر. فوائد وضع القرنفل في الشامبو يعمل القرنفل مع الشامبو على الحد من هيشان الشعر والجفاف الذي قد يسببه الشامبو وحده.

يغذي بصيلة الشعر ويمدها بطبقة عازلة ضد المؤثرات الضارة الخارجية ويحميه من التقصف والتساقط.

يزيد من نضارة الشعر وحيويته ويؤدي إلى تنعيم الشعر وفك التشابك والتجعيدات.

منظف قوي للشعر حيث أنه يعمل على تخليص فروة الرأس من الحشرات الصغيرة ويقضي على القشرة تمامًا لأنه يحتوي على مضادات بكتيريا قوية.

يتميز برائحته العطرية النفاذة كما أنه يغذي الشعر ويزيد من كثافته ويعزز عمل الدورة الدموية في الرأس ويسرع من عملية نموه بشكل أفضل.

يعمل الشامبو المضاف إليه القرنفل على فك تشابك الشعر حيث أنه يحتوي على مواد طبيعية تعمل نفس عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر.

مرطب جيد للشعر وخاصة نوع الشعر الجاف لأن نسبة الماء به كبيرة ويحد من الالتهابات التي تحدث في فروة الرأس وتؤدي إلى احمرارها ومنها القشرة. وصفة القرنفل لقتل حشرات الشعر مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدة قطرات من زيت القرنفل. خطوات وطريقة التحضير:- اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا ويصبحوا خليط واحد متجانس الفائدة والمكونات.

بعد ذلك قومي بوضع قطعة من القطن صغيرة في الخليط وبعد ذلك قومي بتمريرها على فروة الرأس من كل النواحي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف يوم أو يوم كامل ثم قومي بتمشيط شعرك بعد ذلك وغسله بالشامبو.

كرري الوصفة لمدة أسبوع كامل وستجدي أن الحشرات قد تم قتلها تمامًا وأصبح الشعر خالي منها. عمر شويل - جدة تطويل وتكثيف لكعب رجلك.. مكون خارق ضعيه في الشامبو تطويل وتنعيم وفرد الشعر في 7 ايام فقط نتيجة خيالية - ثقفني

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