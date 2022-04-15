غيري لونه قبل العيد.. اقوي صبغه شعر باللون البني وتغطية لشيب الشعر بطريقة طبيعية من أول استخدام

غيري لونه قبل العيد.. أقوى صبغة شعر باللون البني وتغطية لشيب الشعر من أجل التخلص من مشكلة تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض التي تنتج عن التقدم في العمر، قد يكون من الأفضل استخدام الحناء بدلا من أن يتم استخدام الصبغات الضارة للشعر والتي تؤثر على جماله وطوله ولونه وتعرضه إلى الشيب المتكرر نتيجة استخدام الكريمات والصبغات الغير جيدة، فقد نتعرف معا على طريقة استخدام الحناء حتى يتم إعطاء الشعر لون أغمق والتخلص من علامات التقدم في العمر والتلف التي تتعرض له الفروة وتتمكن من الحصول على شعر قوي وخالي من المشاكل التي تؤثر على جماله وتكون السبب في تعرضه للتساقط.

طريقة تحضير صبغة الشعر

يتم تحضير كمية من الحناء مناسبة لطول شعرك، وتحضير كمية أخرى من الشاي الأسود مع تحضير ملعقتين من عصير الليمون.

توضع كمية الشاي في ماء وتوضع حتى تغلي على النار، وبعدها تضاف إلى الحناء ومعها عصير الليمون وتقلب المكونات.

بعد أن تتجانس جميع المكونات السابقة يتم غسل الشعر جيدا والتخلص من الماء الموجودة فيه.

ومن ثم يتم تحضير فرشاة أسنان ويتم استخدامها في تويع الخليط على جميع أجزاء الشعر من الأطراف حتى الجذور,

بعدها تترك هذه الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى تحصل على الدرجة التي ترغب فيها.

ومن ثم يتم غسل الحناء ناحية الأمام حتى يتم التخلص تماما من الأجزاء الموجودة على الشعر ويترك حتى يجف.

وتتمكن حينها من رؤية الدرجة المميزة التي حصلت عليها في النهاية من ماسك الحناء لصبغ الشعر.

وصفة الحناء للقضاء على علامات الشيب

علامات الشيب من أكثر الأمور المزعجة التي تعاني منها المرأة والرجل وقد يلجأ البعض إلى تغذية الشعر أثناء صبغه أيضا وهذا من خلال التالي: