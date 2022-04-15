أقوي رجيم رمضان.. 4 حبوب خارقه لتخسيس البطن الكبيرة بسرعة الصاروخ هتخسي 15 كيلو في شهر

أقوي رجيم رمضان.. 4 حبوب خارقه لتخسيس البطن الكبيرة تعد حبوب الكزبرة لتخسيس الكرش من أفضل وصفات التخسيس والمساعدة في إنقاص الوزن الزائد، فهناك الكثير من الأشخاص ممن يواجهون مشاكل متعددة في زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السمنة المفرطة ولا تنفع معهم الحمية الغذائية والريجيم القاسي بسبب عدم انتظامهم عليه، ولكن هذه الوصفة وصفة طبيعية لها العديد من الفوائد المختلفة على الصحة وليس فقط بشأن التخسيس ولكن مع أي وصفة أو ريجيم يجب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية.

كيفية استخدام حبوب الكزبرة لتخسيس الكرش

يمكنك تحضير مغلي الكزبرة لتخسيس الكرش والوزن الزائد عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي بوضع كوب كبير من الماء على النار في قدر معدني واتركيه حتى يسخن تمامًا ثم أضيفي ملعقة او 4 حبات من حبوب الكزبرة.

قلبي الكزبرة في الماء واتركيها على النار حتى تغلي مع الماء ثم قومي برفعها وقومي بتصفية الماء من بذور الكزبرة.

أضيفي ملعقة صغيرة أو كبيرة من العسل الأبيض إلى المشروب حتى يتم تحليته بدلًا من وضع السكر وقلبي المشروب جيدًا.

بعد أن يبرد قومي بتناول كوب واحد منه مرتين أو ثلاث مرات يوميًا قبل كل وجبة أساسية لمدة شهر كامل.

أهم فوائد الكزبرة للتخسيس وإنقاص الوزن

بينما تتمثل الفوائد العامة للكزبرة بالنسبة لإنقاص الوزن في كل مما يلي:-