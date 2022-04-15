أقوي وصفة لتكثيف و تطويل الشعر وملئ الفراغات بشكل سريع جداً بمكونات طبيعية ستندهش من النتيجة

وصفة لتكثيف و تطويل الشعر بشكل سريع جداً بمكونات طبيعية و آمنة، يعد حلم كل فتاة و سيدة هو الحصول على شعر كثيف و تطويل فهو من أكثر الأشياء التي تشغل اهتمام عدد كبير جدا من الفتيات والسيدات، حيث يعد الشعر هو تاج الجمال التي تتزين به كل سيدة وفتاة ولذلك فهو من أكثر الأشياء التي يهتم بها الجميع، ولكن الشعر من أكثر الأشياء التي تتأثر بكل ما يتعرض له الإنسان من الحزن و الفرح وغيرها وهناك أيضاً عوامل خارجية تؤثر عليه تؤدي إلى تساقط الشعر توقف نموه وهذا من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها البعض، ولأن الشعر يتأثر بشكل سريع فمن الأفضل عدم استخدام المواد الكيميائية والأدوية لتطويله أفضل حل هو استخدام المواد والمكونات الطبيعية لكي يستفيد الشعر منها وتحافظ عليه من التجعد الخشونة و التساقط، لذلك وجدنا لكم أقوى وصفة لتطويل وتكثيف الشعر وتنعيمه.

وصفة لتكثيف وتطويل الشعر

سنقدم لكم مكونات وصفتنا لتكثيف الشعر و تطويل، وستلاحظين أن مكونات وصفتنا آمنة جداً على الشعر المكونات هي:

2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون. 2 فص ثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر وتطويله

لقد شاهدنا أن جميع مكونات وصفتنا طبيعية وتحتوي على فوائد كثيرة جدًا ستجعل شعرك كما تحلمين، سنقدم لكم طريقة تحضير خلطة تكثيف الشعر وتطويله، الطريقة هي:

نأتي بوعاء و نقوم بوضع ببشر الزنجبيل حتى نحصل على ملعقتين كبار.

نضيف عليهم ملعقة كبيرة من القرنفل البودر.

بعد ذلك نقوم بوضع فص الثوم وتكون صحيحة.

ثم نضيف زيت الزيتون و زيت جوز الهند.

نأتي بملعقة خشبية ونقوم بخلط كافة هذه المكونات جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع إناء على نار ونملئ نصفه بالماء ونضع وعاء الخليط عليه نعمل له حمام بخار.

نقوم بتقليب المكونات بشكل مستمر تحت حمام الماء، ونحرص بالضغط على فصوص الثوم لكى تحصلين على الفوائد التي تتواجد به.

نضعها تحت حمام الماء لمدة 5 دقائق، ثم نرفعها من على النار ونقوم بتصفيته المكونات ونحرص بالضغط على فص الثوم لكى تحصلين على الخلاصة.

خطوات استخدام وصفة تكثيف الشعر وتطويله