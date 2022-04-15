ماسك البقدونس والنشا ضعيه على وجهك كل ليلة وتمتعي ببشرة بيضاء كالثلج بدون تجاعيد ولا بقع من أول استعمال

نظراً لارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ومن المعروف أن البشرة تتأثر بالشمس ويؤدي ذلك إلى إسمرار البشرة وتغير لونها، وظهور حبوب كثيرة في البشرة، وتؤدي إلى تصبغات في الوجه، نحن سوف نقدم لكم ماسك سحري وجميل فعال للقضاء على كل هذه المشاكل، مع العلم أن مكونات هذه الوصفة طبيعية وخالية من أي مكونات كيميائية، ومن المعروف أن النشا يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، والبقدونس كما إن تناوله مفيد جداً للبشرة أيضا، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المزيد، ابقوا معنا.

مكونات عمل ماسك البقدونس والنشا المعجزة

تحتاج كل إمرأة جعل وجهها مشدود وجميل، ولا يوجد آثار للتجاعيد في الوجه، وذلك نحن سوف نقدم لهم الماسك السحري والمعجزة في القضاء على ترهلات الوجه، وأيضا تغير لون البشرة الطبيعي، ونحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

حزمة من البقدونس المفروم الناعم.

ملعقة ونصف من زيت اللوز الحلو.

ملعقة ونصف من جل الصبار.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة التفتيح الفوري

كل ما يجب عليكِ سيدتي هو تطبيق الخطوات التي سوف نقوم بشرحها الآن:

نضع الفازلين مع جل الصبار في بولة كبيرة، ثم نضعها فوق حمام مائي على النار.

نضع عصير الليمون والبقدونس فوق الفازلين.

نضع النشا وباقي المكونات السابق ذكرها، ونستمر في التقليب، حتى نتخلص من أي تكتلات داخل الوصفة.

طريقة الاستخدام:

نقوم بتنظيف البشرة عن طريق غسلها بأي غسول لديك.

يتم تجفيف الوجه، ثم نقوم بفرد التركيبة عليه.

نترك الخليط على الوجه لمدة عشرة دقائق.

بعد مرور الوقت يجب غسل الوجه بالماء النظيف.

يمكنك وضع هذا الخليط مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة أفضل.

مع العلم أن ماسك البقدونس والنشا من أكثر الوصفات الطبيعية التي نالت على إعجاب الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتجربة هذه الوصفة الرائعة وحلت جميع مشاكل بشرتهم وتخلصوا من التجاعيد والبقع.

يجب المداومة عليه لمدة ثلاث شهور للحصول على نتيجة أفضل.

يمكن تفتيح البشرة بكل سهولة باستخدام ماسك البقدونس والنشا سيدتي النسب يعطي لمعان وبياض مذهل لبشرتك يمككن الحصول بكل عند بشرة خالية من التجاعيد والبقع فى ثواني يمكن استخدام هذه الخلطة أو يمكن استخدام خلطة كريم لبان الذكر التي تتكون من ملعقة من لبان الذكر قومي ينقع هذه الخلطة في الماء واتركيها لمدة ليلة كاملة اساعدك في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج من آول ا