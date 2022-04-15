نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقيمات المحشية طريقة تحضيرها في المنزل مقرمشه ولذيذة في أسرع وقت في المقال التالي
اللقيمات المحشية، هي حلوي معروفة ومنتشرة في كثير من الدول ولها مسميات مختلفة من بلد لآخر ومن أشهر مسمياتها اللقيمات و العوامة والزلابية ولقمة القاضي وتمتاز بأنها ذات طعم لذيذ محبب عند الكبار والصغار وبمناسبة شهر رمضان نطلعكم على بعض وصفات الحلويات مثل البسبوسة بالتمر أو وصفة بلح الشام بالكريمة وغيرهم من الحلويات التي يقبل الناس على تحضيرها في رمضان، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل اللقيمات المحشية بطريقة بسيطة.
اللقيمات المحشية طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وفي أسرع وقت
كان من المعروف أن تلك الوصفة تقدم كحلوي سادة بدون أي حشوات ولكن مؤخراً انتشرت لها طريقة تحضير بالحشو ولاقت إعجاب الكثيرين لذلك فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيرها بحشو الجبنه.
مكونات اللقيمات بحشو الجبنه
- اثنان كوب من الدقيق.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- ربع كوب من الزيت.
- جبنه كيري للحشو أو جبنه موتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت غزير للقلي.
مكونات الشربات
- كوب واحد من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- رشه بسيطه من الهيل المطحون.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع الدقيق والحليب البودر والخميرة والسكر والبيكنج بودر ونقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن ثم نضيف الزيت ونستمر في العجن حتي نحصل على عجينة بقوام متماسك ثم نغطي الإناء ونتركه في مكان دافئ حتي تختمر ويزيد حجم العجين.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة على شكل قرات دائرية صغيرة الحجم بعد الانتهاء من تقسيمها نحضر الجبنه ونأخذ كل قطعة من العجين نفردها قليلاً ثم نضع حشو الجبنه بداخلها ثم نغلقها مرة أخري على شكل كرة دائرية صغيرة وهكذا حتي تنتهي من حشو كل كمية العجين الموجودة.
- في طاسة بها زيت غزير على النار وعندما يسخن قومي بوضع اللقيمات المحشية واقليها حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي من كل جوانبها ثم نرفعها من الزيت ونضعها في الشربات ثم نصفيها جيداً ونرفعها في طبق التقديم.
- لتحضير الشربات نضع الإناء على النار به الماء والسكر وعندما يذوب السكر في الماء وتغلي نضع رشه الهيل ونتركها لمدة دقيقتين ثم نرفعها.
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