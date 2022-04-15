اللقيمات المحشية طريقة تحضيرها في المنزل مقرمشه ولذيذة في أسرع وقت

اللقيمات المحشية، هي حلوي معروفة ومنتشرة في كثير من الدول ولها مسميات مختلفة من بلد لآخر ومن أشهر مسمياتها اللقيمات و العوامة والزلابية ولقمة القاضي وتمتاز بأنها ذات طعم لذيذ محبب عند الكبار والصغار وبمناسبة شهر رمضان نطلعكم على بعض وصفات الحلويات مثل البسبوسة بالتمر أو وصفة بلح الشام بالكريمة وغيرهم من الحلويات التي يقبل الناس على تحضيرها في رمضان، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل اللقيمات المحشية بطريقة بسيطة.

اللقيمات المحشية طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وفي أسرع وقت

كان من المعروف أن تلك الوصفة تقدم كحلوي سادة بدون أي حشوات ولكن مؤخراً انتشرت لها طريقة تحضير بالحشو ولاقت إعجاب الكثيرين لذلك فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيرها بحشو الجبنه.

مكونات اللقيمات بحشو الجبنه

اثنان كوب من الدقيق.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ربع كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

جبنه كيري للحشو أو جبنه موتزاريلا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

زيت غزير للقلي.

مكونات الشربات

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الماء.

رشه بسيطه من الهيل المطحون.

طريقة التحضير