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عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطائر الخميرة في المقلاة بدون مجهود مع طعم رائع ورائحة مميزة، نشارك معكم اليوم واحدة من أبسط الوجبات وأسرعها في التحضير وهي فطائر البطاطس والجبن، وهي مشهورة باسم فطائر الخميرة وتناسب جداً وجبة السحور في رمضان، فهي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، كما أنها لا تتطلب عجن ويمكن تحضيرها في المقلاة بكل سهولة. إليكم وصفة فطائر الخميرة للسحور بأقل تكلفة مع طعم ورائحة في منتهى الروعة.

تحضير فطائر الخميرة في المقلاة

المقادير المطلوبة لعمل فطائر الخميرة:

3 ونصف كوب دقيق بمقدار 450 جرام.

كوب ونصف حليب دافئ + كوب ونصف ماء دافئ.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 حبات فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

بصلة متوسطة مقطعة + 2 بصل أخضر مقطع.

1 حبة بطاطس مبشورة.

حزمة بقدونس (نقطع الورق فقط).

كوب جبن من أي نوع محبب.

ملح وفلفل أسود.

نقوم بتجهيز العجين بإضافة البيض في وعاء مناسب ونخفقه قليلاً باستخدام المضرب اليدوي، وبعد ذلك نضف الحليب الدافئ والماء الدافئ مع إضافة السكر ونخلط جيداً، ثم نضف الخميرة والملح ونخلط مجدداً وبعد ذلك نضف الدقيق ونخلط المكونات بشكل جيد حتى نحصل على قوام متجانس سائل نوعاً ما، وبعد ذلك نغطي الوعاء ببلاستيك غذائي ونتركه لمدة نصف ساعة حتى نحضر الخضار المستخدم.

فطائر الخميرة بطريقة سهلة

بعد تحضير الخضار ومرور الوقت نقلب العجين قليلاً وبعد ذلك نقوم بإضافة قطع الفلفل والبصل إلى العجين، مع إضافة البصل الأخضر مبشور البطاطس والبقدونس ثم نضف الجبن بأي نوع مفضل لكم، ونقوم بإضافة الملح حسب الرغبة والفلفل الأسود ويمكنك إضافة أي نوع بهارات مفضل لكم، ثم نمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد ويمكنك إضافة حليب أو ماء إذا لاحظت أن القوام ثقيل، ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونرفعها على النار وندهنها بالقليل من الزيت.

ثم نضع خليط العجينة في المقلاة ونوزعه بشكل متساوي وتكون النار متوسطة مائلة للهادئة ونترك خليط العجينة لمدة 3 دقائق تقريباً حتى تأخذ لون ذهبي من أسفل وتتماسك من أعلى، ثم نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها لمدة 3 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي وبعدها نضعها جانباً في وعاء، ثم نقوم بتكرار هذه الخطوات على كل كمية خليط العجينة مع إضافة القليل من الزيت عند الحاجة، وبعد ذلك تصبح الفطائر جاهزة للتقديم بطعم لا يقاوم.