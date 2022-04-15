كنز التفتيح ميبو والخميرة قنبلة تفتيح للبشرة فوري من اول استعمال وتحدي

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عمر شويل - جدة كنز التفتيح ميبو والخميرة، يعد من أفضل الكريمات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة وجميع المناطق الحساسة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث تعمل الخميرة على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالنشا والخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كنز التفتيح ميبو والخميرة الذي يعمل على تبييض وجهك وجسمك كله ومناطق حساسة بجسدك بطريقة لن تصدق وفي خلال نصف ساعة 2022.

مكونات كنز التفتيح ميبو والخميرة للبشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات هذا الكريم الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال ثلاثون دقيقة وبمكوناته الطبيعية وهى كالآتي:-

15 جرام كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

عشرون جرام من لبن البودرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والخميرة لترطيب ولكي تتخلصي من السواد بمناطق الجسم ليعطيك بياض ناصع ونقاء وستلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم الخميرة ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت الخروع على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ومسح الجسم بفوطة ناعمة. ثم يتم توزيع الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على جسم أبيض ونظيف.

مكونات عمل كريم الخميرة والنشا لبشرة فائقة البياض

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم الخميرة والنشا المعجزة وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

150 جرام من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير الخميرة والنشا بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-

يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الخميرة البيرة ثم ماء الورد. ثم نضيف إليهم النشا ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون. يتم تقليب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة. ثم نستمر في التقليب لمدة سبع دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح معجون كريم. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الفلق. ثم نتركها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة استخدام خلطة الخميرة لبشرة مشرقة وهى كالتالي:-