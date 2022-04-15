الفازلين والملح سيجعلك كأنك شابة في سن ال 18 مهما كان عمرك 60 بشرة بيضاء بدون تجاعيد أو هالات سوداء

تريد الكثير من السيدات ما فوق سن الأربعين والخمسين الاحتفاظ بشبابها دائماً والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر على الوجه والمحافظة على الشباب الدائم للبشرة حيث تتعرض البشرة لكثير من العوامل البيئية مثل الأتربة وعوادم السيارات ونقص نسبة الكولاجين في الجسم مما أثر كثيراً على بشرتنا وجعلها مليئة بالشوائب والحبوب والخطوط ويمكن أن نتخلص من جميع مشاكل البشرة عن طريق الاستعانة بعنصرين أساسين هم الفازلين والملح حيث يعتبر الفازلين من أكثر المواد المرطبة للبشرة وتساعد على مدها بجميع العناصر المهمة التي تحتاجها البشرة ويستخدم الملح في تقشير البشرة وسوف نوضح طريقة استخدام الملح والفازلين في نضارة البشرة وتقشيرها من خلال هذا المقال إلى جانب التعرف على فوائد الفازلين.

وصفة الفازلين والملح الخاصة بالبشرة

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المهمة جداً للبشرة يمكن عن طريقها تنعيم البشرة وتوحيد لون البشرة وإرجاع الشباب والنضارة لبشرتك وسوف نوضح طريقة عمل خلطة الملح والفازلين من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

فازلين.

عصير ليمون مركز.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الملح والفازلين ونقلبهم جيداً.

نضع بعد ذلك زيت جوز الهند وعصير الليمون.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

يوضع الخليط على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية على الوجه أو الجسم حتى نقوم بتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.

نقوم بعد ذلك بشطف الوجه أو الجسم بالماء.

نقوم بتنشيف البشرة جيداً ويتم وضع كريم مرطب على البشرة بعد الإنتهاء.

فوائد الفازلين

نجد أن للفازلين فوائد عديدة للبشرة فلا يمكن الإستغناء عنها لذلك هو مهم جداً لتنقية البشرة والمحافظة على ترطيبها والتخلص من التجاعيد لذلك سوف نوضح فوائد الفازلين من خلال النقاط التالية..

يساعد على نقاء البشرة من الشوائب.

يحافظ على البشرة من التجاعيد.

يستخدم في تنعيم البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال.

يستخدم في ماسكات خاصة بالوجه والشعر.

يقوم بتوحيد لون البشرة ويخلصنا من أشعة الشمس الحارقة.

يستخدم كواقي من الشمس لذلك له فعالية كبيرة.

يعمل على التخلص من أثار الحبوب.

يساعد في تهدئة الحكة والاحمرار الناتج عن التهاب البشرة.

يككن تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام هذه الخلطة الجبارة التي تنكون من ماسك لبان الذكر السحري قومي أولا بنقع خمس حبات من لبان الذكر ثم قومي بوضع هذه الحبات في إناء به ماء ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس واتركيها لمدة ليلة كاملة ثم قومي باستخدام هذه الخلطة السحرية على وجهك سوف تلاحظين من أول استخدام بياض فوري من أول استعمال سوف تلاحظين