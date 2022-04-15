نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة المقلية بالجمبري كالمطاعم لمائدة رمضانية لذيذة للشيف يسري في المقال التالي

الكنافة المقلية بالجمبري لمائدة رمضانية بشكل جديد ومختلف عن الوصفات التقليدية فمن المعروف أن شهر رمضان المبارك مرتبط بالكنافة وتبدع ربة المنزل في تقديمها كتحلية بعد الإفطار في أشكال عديدة، أما الكنافة بالجمبري فهي وجبة إفطار لذيذة ومبتكرة تجمع بين فوائد الأسماك وبين طعامة الكنافة وارتباطها ذهنيًا بشهر رمضان، وبإمكانك تقديم طريقة الروبيان بالكنافة تلك الوجبة اللذيذة مع سفرة أسماك وسوف تلاقي استحسان هائل من أفراد أسرتك، وإليك طريقة تحضير جمبري بالكنافة على طريقة الشيف يسري مثل المطاعم، ويطلق عليه أيضًا جمبري ملفوف بالكنافه. مكونات الكنافة المقلية بالجمبري 1/2 كيلو من الجمبري الروبيان، المحتفظ بالذيل.

مقدار 1/2 كيلو من الكنافة الطازجة.

1 كوب من الكاتشاب.

2 ملعقة من الخل.

مقدار 2 ملعقة من السكر.

3 ملاعق من زيت السمسم.

مقدار 3 ملاعق زنجبيل طازج مفروم.

3 ملاعق من الصويا صوص.

مقدار 3 ملاعق من هوت صوص. تحضير الكنافة بالجمبري على طريقة الشيف يسري أولًا قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي به مقدار الكاتشاب ثم أضيفي زيت السمسم ثم قومي بإضافة مقدار الصويا صوص، ثم قومي بإضافة الهوت صوص أو الصوص الحامي، ثم قومي بإضافة الجنزبيل الطازج المفروم، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي على المكونات حتى تمتزج جيدًا. كذلك أحضري وعاء عميق وضعي فيه نصف كمية المزيج السابق خلطه فيه ثم قومي بوضع الخل والسكر على النصف الثاني المتروك في الخلاط الكهربائي، وأعيدي مزجهم جيدًا في الخلاط مرة أخرى. يلي ذلك أحضري الجمبري الروبيان وقومي بإزالة الخيط الأبيض الرفيع من بطنه لكي يتم فرده، وقومي بوضعه في الوعاء العميق الموضوع فيه مزيج السوائل وبالتقليب جيدًا وتبليه فيه. كذلك قومي بإحضار الكنافة الطازجة وقطعيها بالسكين إلى قطع بمقدار عدد قطع الجمبري الروبيان. كما يجب أن تقومي بفرد الكنافة وتعبئتها بقطع الجمبري المتبل في الصوص، وقومي بلفها حول الجمبري مع الضغط وفي آخر كل قطعة ألصقيها عن طريق تبليل يديكي بالماء، والضغط عليها بشكل دائري واستمري حتى تنتهي من كل الكمية. كذلك ضعي صينية الكنافة بالجمبري مدة 1/2 ساعة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا. يلي ذلك قومي بإحضار طاسة عميقة املئيها بزيت القلي وبعد أن يسخن قومي بقلي الجمبري الملفوف بالكنافة فيه، واتركيه في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي فهذا يدل على تمام تسويته. ثم ضعي الكنافة بالجمبري في صينية التقديم وأحضري بولة صغيرة ضعي فيها نصف كمية الصوص المتروكة في الخلاط. قومي بتقديم الوجبة الشهية مع الحرص على تزيين جانبي الصينية بشرائح الليمون الدائرية، وشرائح الفلفل الألوان المقطعة بشكل دائري. في النهاية لا تنسي عند إعداد وجبة الجمبري بالكنافة، أن بإمكانك تقديمها مع طبق ثومية بدون بيض المحضرة منزليًا، لإضفاء طعم مميز للوجبة. عمر شويل - جدة الكنافة المقلية بالجمبري كالمطاعم لمائدة رمضانية لذيذة للشيف يسري - ثقفني

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