كعك بالسمسم مقرمش بأسهل وسرع طريقة وبمذاق روعة ولذيذ أحلى من المخابز

كعك بالسمسم مقرمش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك بالسمسم مقرمش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كعك بالسمسم مقرمش

يتكون كعك بالسمسم مقرمش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

4 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من السمنة المذابة.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق صغيرة من اليانسون مطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

2 كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك بالسمسم مقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والسمنة المذابة ونخلط جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يفتح اللون.

ثم نضيف البيض ونخلط جيدا بالمضرب.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح واليانسون على الخليط ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن باليد عجن خفيف حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نقوم بعمل فتحة في كل كرة بإصبع السبابة ونساويهم، ثم نغمسهم في السمسم من جهة واحدة.

بعد ذلك نرصهم في صينية فرن على ورقة زبدة ونباعد بينهم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكعك يبرد في الصينية تماما.

بعد ذلك نقدم كعك بالسمسم مقرمش في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو الحليب.

كما من الممكن حفظهم في برطمان زجاجي محكم الغلق لحين الحاجة.

وبالهنا والشفا.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد عديدة لصحة الجسم تقيه من الكثير من الأمراض، ومن هذه الفوائد الآتي: