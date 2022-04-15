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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحمة بالبصل في المنزل ، تتكون اللحوم إلى حد كبير من عضلات ، وتجدر الإشارة إلى أن المواد الدهنية والأنسجة الحيوانية الأخرى هي أيضًا لحوم. يتم الحصول على معظم هذه اللحوم من الحيوانات التي تربى للطعام ، ومن هذه الحيوانات ولحومها ؛ الدواجن مثل الدجاج والبط والديك الرومي والماشية. مثل لحم البقر ولحم العجل ، بالإضافة إلى الأغنام مثل لحم الضأن ولحوم حيوانات الصيد ، يتم تضمين الأسماك أيضًا ضمن الحيوانات المنتجة للحوم.

ومن المعروف أن اللحوم تختلف في أنواعها واستخداماتها ، مما يترك ربة المنزل في كثير من الأحيان في حيرة من أمرها عند اختيار النوع المناسب لكل طبق. فمثلاً لحم العنق يعتبر من أفضل أنواع اللحوم للسلق وليس للشوي أو القلي بسبب صلابته. يستخدم لتحضير الحساء أو المرق أو المفروم لتحضير الكفتة ، مع العلم أن هذا النوع يحتوي على كمية عالية من الدهون ، بينما لحم الضلع ممتاز لتحضير الريش والشوي والقلي ، لأن لحم هذه المنطقة (الضلوع) عبارة عن لحم طري وغني بالعصائر ويحتوي على نسبة معتدلة من الدهون.

أما البصل فهو نبات ذو رائحة قوية ونفاذة ، وذلك لاحتوائه على مادة الكبريت المهيجة. ينتمي البصل إلى عائلة الزنبق ، ويعتبر هذا النبات من أكثر النباتات استخدامًا في العالم ، حيث يستخدم بشكل أساسي سواء كتوابل أو للطبخ مع الطعام أو مخلل أو مجفف. فائدة عظيمة حيث أنه يقتل الميكروبات ويقضي عليها ، وهناك ثلاثة أنواع من البصل ؛ البصل الأحمر والأخضر والأبيض له نفس الطعم والرائحة القوية.

تعتبر الطماطم من أهم الخضروات التي تستخدم في تحضير العديد من الحميات الغذائية ، وهي تنتمي إلى عائلة الباذنجانيات ، وقد نشأت في أمريكا الجنوبية قبل أن تتم زراعتها في مختلف مناطق العالم التي تتمتع بالحرارة المعتدلة ، ومناطق أخرى هي حارة نسبيًا ، ويلاحظ أن هناك العديد من أنواع وأشكال وألوان الطماطم ؛ وهي صفراء وبرتقالية وخضراء وحمراء.

اللحمة بالبصل



سخني الزيت في قدر على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل مع التحريك حتى يتحول إلى لون ذهبي.

نضيف قطع اللحم ونحركها قليلاً حتى يتغير لونها ، ثم نضيف الطماطم ، وبعد دقيقتين نضيف قطع البطاطس مع التحريك أيضاً ، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم.

يُسكب المزيج في قدر من الفخار ، ثم يُغطّى بورق قصدير.

ضعي الكسرولة في الفرن لمدة 55 دقيقة ، وبعدها يتم إزالة القصدير ليحمر سطح الكسرولة قليلاً ، لمدة عشر دقائق.

يُزيّن بالكزبرة ويُقدّم ساخناً.

مرق اللحم والبصل

نضع السمن واللحم في قدر عميق ، ونضع القدر على نار متوسطة مع تقليب اللحم حتى يتحول إلى اللون البني ويجف تمامًا.

يُضاف الملح والفلفل والقرفة والبهارات والماء ، ثم يُطهى اللحم على النار لمدة أربعين دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

يُضاف البصل والبطاطس والفلفل ويُطهى لمدة عشر دقائق حتى ينضج.