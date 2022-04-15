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طريقة تحضير الكبدة والقوانص في المنزل، قوانص الدجاج هي الجزء الداخلي من الدجاج ، أي أنها القلب والمعدة والكبد للدجاج ، وتسمى كل هذه الأجزاء قوانص الدجاج. نظف حوصلات الدجاج بالليمون والملح ، وأفرغ ما بداخلها وتخلص من الطبقة الدهنية عليها ، وانقعها في الماء لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة. يضاف اليها الماء والملح والليمون والخل. تأتي الحوصلات مع العديد من الأنظمة الغذائية ، مثل: الكبد والقلب. تساعد الحوصلات في علاج فقر الدم لأنها غنية بالحديد. اغسل الكبد والحوصلة جيدًا وانقعها في الماء والخل لمدة نصف ساعة.

ضعي ملعقتين كبيرتين من السمن في قدر وضعيها على النار ، أضيفي جزء من شرائح البصل وقلبي حتى تذبل..

نقطع الحوصلة والكبد إلى قطع متوسطة الحجم ، وفي وعاء آخر نضع باقي البصل فيها ونضيف الملح والفلفل الأسود ونخلط المكونات معًا.

يُضاف الكبد والحوصلة إلى البصل المقلي بالسمن ، ثم يُحرّك ويُضاف الثوم المفروم ويُحرّك حتى يصبح لونه بنيّاً.

نضيف شرائح الفلفل الملون ونقلب جيدا ثم نضيف الماء ثم نغطيها حتى تنضج. يتبل الكبد والحوصلة بالملح والفلفل الأسود والكمون ويقدم. عمل طبق الكبد والقوانص مع البصل اغسل الكبد والقوانص جيدًا عن طريق إزالة قشر الحوصلات التي تحتوي على دهون ، ثم اغلي الحوصلات بالماء لمدة تسع دقائق.

نقطع الكبد والدجاج إلى قطع متوسطة الحجم ونتركها جانبًا.

نقطع الفلفل الأخضر والبصل الحار وغير الحار إلى شرائح.

نضع كمية الزيت في إناء ونضعها على الغاز ، ثم نضيف شرائح البصل والفلفل الأخضر إلى الزيت ونقلب المكونات لمدة خمس دقائق.

نضيف كمية الفلفل والملح ، ثم نضيف كمية الحوصلة وكبد الدجاج إلى الخليط السابق ونقلب جيداً ، ثم نترك المزيج على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

قدمي الكبد والقوانص ، يقدم مع أرز أبيض وبطاطا مقلية مع اللبن أو سلطة الطحينة. تحضير كبد وقوانص الدجاج مع البصل

سخني الزيت النباتي على نار متوسطة. ثم يضاف البصل ويقلب حتى يلين.

يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة ، ثم يُضاف الحوصلة وشرائح الفلفل الملون ويُقلى لمدة 3 دقائق.

يُضاف الجزر والماء والفلفل الأسود والملح والهيل والقرفة ويُترك على نار خفيفة حتى يتبخر الماء.

يضاف الكبد في النهاية لأنه ينضج بسرعة ويترك ليلين.

ضعي الكبد والحوصلة في طبق التقديم وزيّنيها بأوراق الكزبرة الطازجة والبقدونس.

تقدم مع أرز أبيض أو خبز عربي. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكبدة والقوانص في المنزل - ثقفني

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