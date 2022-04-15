اصنعي بوريك الماء التركي بمذاق رائع ولذيذ جداً

بوريك الماء التركي ، من الوجبات السهلة والبسيطة يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جداً ومتوفرة داخل المنزل وطريقة تحضيره مختلفة عن أي وجبة أخرى، فهو يتم تحضيره من خلال طبقات من العجين رقيقة جداً يتم سلقها في الماء المغلي، ثم توضع بعدها في الماء البارد، لذلك يعرف باسم بوريك الماء يتم حشوه بحشوة بسيطة وهي عبارة عن البقدونس الأخضر مع الجبن وهي الحشوة المعروفة بها دائماً، يمتاز بمذاق رائع جداً وجميل وأيضاً له نكهة جميلة جداً ترجع للبقدونس الذي يعطيه مذاق طيب ورائع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بوريك الماء التركي بطعم لذيذ ورائع داخل المنزل.

مكونات عمل بوريك الماء التركي

مكونات البوريك بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ

للعجينة

5 أكواب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة من الملح.

5 بيضات.

ماء للعجن.

مكونات سلق العجينة

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ماء.

مكونات الحشوة

جبنة الريكوتا أو الفيتا حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

كوب من الزبدة المذابة لدهن طبقات العجين.

لدهن الوجه

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير بوريك الماء التركي باتباع الخطوات الآتية:ـ

نحضر إناء عميق متوسط الحجم ونخفق فيه البيض جيداً بواسطة المضرب اليدوي، ثم نضيف الزيت ونخفق مرة أخرى. ثم بعد ذلك يتم نخل الدقيق والملح، ثم نحضر العجان الكهربائي ثم نضع به كلاً من خليط الدقيق المنخول مع إضافة خليط البيض المخفوق. نضيف اللبن ونبدأ بعجن المكونات مع إضافة الماء تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة. ثم نقسم العجينة ونشكل منها 10 كرات متساوية في الحجم ونضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق. ثم نغطي كرات العجين بفوطة نظيفة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة أخرى.

طريقة التشكيل