اصنعي بوريك الماء التركي بمذاق رائع ولذيذ جداً

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بوريك الماء التركي ، من الوجبات السهلة والبسيطة يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جداً ومتوفرة داخل المنزل وطريقة تحضيره مختلفة عن أي وجبة أخرى، فهو يتم تحضيره من خلال طبقات من العجين رقيقة جداً يتم سلقها في الماء المغلي، ثم توضع بعدها في الماء البارد، لذلك يعرف باسم بوريك الماء يتم حشوه بحشوة بسيطة وهي عبارة عن البقدونس الأخضر مع الجبن وهي الحشوة المعروفة بها دائماً، يمتاز بمذاق رائع جداً وجميل وأيضاً له نكهة جميلة جداً ترجع للبقدونس الذي يعطيه مذاق طيب ورائع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بوريك الماء التركي بطعم لذيذ ورائع داخل المنزل.
مكونات عمل بوريك الماء التركي
مكونات البوريك بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ
للعجينة
- 5 أكواب من الدقيق
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 5 بيضات.
- ماء للعجن.
- مكونات سلق العجينة
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ماء.
مكونات الحشوة
- جبنة الريكوتا أو الفيتا حسب الرغبة.
- بقدونس مفروم.
- كوب من الزبدة المذابة لدهن طبقات العجين.
لدهن الوجه
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
يتم تحضير بوريك الماء التركي باتباع الخطوات الآتية:ـ
- نحضر إناء عميق متوسط الحجم ونخفق فيه البيض جيداً بواسطة المضرب اليدوي، ثم نضيف الزيت ونخفق مرة أخرى.
- ثم بعد ذلك يتم نخل الدقيق والملح، ثم نحضر العجان الكهربائي ثم نضع به كلاً من خليط الدقيق المنخول مع إضافة خليط البيض المخفوق.
- نضيف اللبن ونبدأ بعجن المكونات مع إضافة الماء تدريجياً مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة.
- نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة.
- ثم نقسم العجينة ونشكل منها 10 كرات متساوية في الحجم ونضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق.
- ثم نغطي كرات العجين بفوطة نظيفة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة أخرى.
طريقة التشكيل
- نفرد كل كرة بواسطة النشابة على سطح صلب مرشوش بالدقيق، حتى تصبح رقيقة جداً ثم توضع على قماش نظيفة.
- ثم نقوم بخلط الجبن والبقدونس مع ونقلب حتي تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء المغلي ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الملح وربع كوب من زيت الزيتون.
- ثم تترك على نار عالية حتى تغلي، ثم نحضر إناء آخر ونضع به كمية من الماء البارد.
- بعد ذلك نقوم بوضع كل قطعة من العجين المفرود في الماء المغلي ونتركها حتي تطفو العجينة على سطح الماء.
- ثم نرفع العجينة من الماء المغلي ونضعها مباشرة في الماء البارد ثم نصفيها من الماء البارد.
- نقوم بفرد العجينة في صينية فرن مدهونة بالزبدة وندهن وجه العجينة بالزبدة ونكرر نفس الخطوات السابقة حتي نصل لأربع طبقات من العجين مع مراعاة دهن بين كل طبقة والأخرى بالزبدة.
- ثم توزع نصف كمية الجبنة والبقدونس فوق طبقات العجين، ثم نضيف ثلاث طبقات أخرى من العجين المسلوق في الماء مع دهن كل طبقة بالزبدة.
- نضع نصف كمية الجبنة المتبقية ثم نضع طبقات العجين المتبقية مع دهن بين الطبقات بالزبدة مع إضافة باقي كمية الزبدة على الوجه.
- ثم بعد ذلك نخلط اللبن والبيض وزيت الزيتون في طبق صغير بواسطة شوكة الطعام، ونخلط جيداً ثم ندهن بهم سطح الصينية بواسطة الفرشاة.
- تقطع الصينية بالسكين إلي مربعات، ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180درجة مئوية من 30-40 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن وتقطع على طبق التقديم وتقدم وهي ساخنة بألف هنا وشفاء.
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