طريقة عمل وتحضير بسبوسة اللوز على الطريقة الشامية

تحضير بسوسة اللوز هي احد اشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع بلا استثناء كبير وصغير في جميع دول العالم وليس في الوطن العربي فقط، ولكن في الدول العربية تجد البسبوسة لها مازق مختلف عن إي مكان اخر وخصوصا الشام العربي وذلك لتميزهم الكبير في صناعة الحلويات بمختلف أنواعها الشرقية والغربية، ومن المعروف أن هذه الحلوي يوجد لها اكثر من مسمي في البلدان العربية مثل ألنموره أو الهريسة أو هريسة السميد، وتختلف طريقة تحضير البسبوسة من بلد لآخر، ففي البسبوسة المصرية والفلسطينية يُضاف ماء الورد بدلًا من الفانيليا، في حين تُفَضِّل بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل البحرين واليمن تقديم البسبوسة محشوة بالتمر، أما في السعودية فتؤكل ساخنة عقب طهيها فوراً وليست باردة.

مقادير بسبوسه اللوز

كوب من السميد.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

200 جرام من الحليب المكثف المحلّى.

نصف كوب من الماء.

4/3 ملعقة من البايكنج باودر.

نصف كوب من اللوز المقشر.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وتحضير بسبوسة اللوز