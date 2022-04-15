طريقة عمل وتحضير بسبوسة اللوز على الطريقة الشامية

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تحضير بسوسة اللوز هي احد اشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع بلا استثناء كبير وصغير في جميع دول العالم وليس في الوطن العربي فقط، ولكن في الدول العربية تجد البسبوسة لها مازق مختلف عن إي مكان اخر وخصوصا الشام العربي وذلك لتميزهم الكبير في صناعة الحلويات بمختلف أنواعها الشرقية والغربية، ومن المعروف أن هذه الحلوي يوجد لها اكثر من مسمي في البلدان العربية مثل ألنموره أو الهريسة أو هريسة السميد، وتختلف طريقة تحضير البسبوسة من بلد لآخر، ففي البسبوسة المصرية والفلسطينية يُضاف ماء الورد بدلًا من الفانيليا، في حين تُفَضِّل بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل البحرين واليمن تقديم البسبوسة محشوة بالتمر، أما في السعودية فتؤكل ساخنة عقب طهيها فوراً وليست باردة.
مقادير بسبوسه اللوز
- كوب من السميد.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- 200 جرام من الحليب المكثف المحلّى.
- نصف كوب من الماء.
- 4/3 ملعقة من البايكنج باودر.
- نصف كوب من اللوز المقشر.
- كوب من الماء.
- كوب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وتحضير بسبوسة اللوز
- في البداية نستخدم المضرب الكهربائي في خفق كل من الحليب المكثف المحلّى والزبدة المذابة والبايكنج باودر.
- نضيف كمية مناسبة من الماء، ثم نضيف السميد ونستمر في الخفق إلى أن تتجانس المكونات.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نبدأ بتجهيز الصينية بدهنها بكمية قليلة من الزبدة.
- نسكب مزيج السميد في الصينية، ثم نستخدم السكين في تقطيعها إلى مربعات صغيرة، ونضع في كل مربع حبة من اللوز.
- ندخل الصينية الفرن، ونتركها حتى تمام النضوج بعد مرور نصف ساعة.
- بعد وضع الصينية، نقوم بتجهيز شراب القطر حيث نضع إناء على النار، ثم نمزج فيه السكر مع الماء ونستمر بالتقليب إلى أن يذوب السكر تمامًا ويغلي المزيج. نرفع الإناء عن النار، ثم نضيف إلى شراب القطر عصير الليمون مع التقليب من جديد حتى تمتزج جميع المكونات.
- نترك شراب القطر ليبرد قليلاً، ومن ثم بعد أن نخرج الصينية من الفرن، نبدأ بسكبه على الصينية.
- بعد أن تتشرب البسبوسة بشراب القطر، نبدأ بتقطيع الصينية ونضعها في طبق التقديم.
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