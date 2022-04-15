طريقة تحضير البوريك التركي بالجبن أسهل صينية بوريك والطعم مُدهش، نقدم لكم اليوم وصفة البوريك التركي الشهير بحشوة الجبن، واحدة من ألذ وصفات البوريك على الإطلاق والأسهل في التحضير، الطريقة التي سوف نعتمد عليها اليوم في صنع البوريك التركي تعتبر من أسرع طرق عمل البوريك بدون تشكيل، مع بعض الإضافات في الحشوة وحبة البركة على السطح لتحصلين على صينية بوريك تركي بالجبن بطعم في منتهى الروعة.

طريقة تحضير البوريك التركي بالجبن

مقادير الحشوة المستخدمة في البوريك:

400 جرام جبن (موتزريلا أو قريش أو فيتا أو أي نوع مفضل لكم).

من ربع إلى ثلث كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

رشة ملح.

أما الخليط بين طبقات البوريك فمكوناته هي:

2 بيضة.

نصف كوب حليب.

ثلث كوب زيت.

ملح وفلفل أسود.

عجينة البوريك أو الجلاش بمقدار 500 جرام.

نقوم بتحضير الحشوة بإضافة الجبن في وعاء ونضف إليها البقدونس المفروم وحبة البركة مع رشة ملح حسب الذوق، ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ونضعها جانباً وبعد ذلك نقوم بتحضير خليط التسقية بين الطبقات، نضع البيض في وعاء ونضف إليه الحليب والزيت مع الملح والفلفل الأسود ثم نخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تندمج المكونات مع بعضها، ثم نحضر صينية مناسبة وندهنها جيداً بالسمن أو الزبدة ثم نضع ورقة من عجينة البوريك أو الجلاش، وبعد ذلك ندهن خليط التسقية ونوزعه بشكل متساوي ثم نضع ورقة أخرى من العجين، ثم ندهن الخليط ونوزعه وهكذا حتى ننتهي من وضع نصف كمية عجينة البوريك أو الجلاش.

أسرع صينية بوريك من المنزل

وبعد ذلك نضع الحشوة في المنتصف ونوزعها بشكل متساوي ثم نضع ورقة من العجين وندهنها بخليط التسقية ونوزعه بشكل متساوي، ثم ورقة أخرى من العجين وندهنها بالخليط وهكذا حتى ننتهي من المقدار المتبقي من عجينة البوريك، وبعد ذلك ندخل أطراف العجين من الأطراف لترتيب الشكل ثم نرش السطح برشة من السمسم وحبة البركة، وبعد ذلك نقوم بتقطيعه ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط، لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى تأخذ لون ذهبي من الجوانب وعند الحاجة يمكنك تشغيل الفرن من أعلى حتى تأخذ لون ذهبي، وبعد ذلك نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.