نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مقشر للبشرة الدهنية يزيل شوائب البشرة ويفتحها من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية مستمرة هي البشرة الدهنية، نظرا لأن بسبب المسامات الواسعة تزبد الشوائب والزيوت الزائدة بها، مما يتطلب استخدام مقشر من وقت لآخر لتنظيفها، وبدلا من استخدام المقشرات الكيميائية من المحلات، سنقدم لكم اليوم عدة مقشرات طبيعية سهلة التحضير للبشرة الدهنية.

مقشرات طبيعية من المنزل للبشرة الدهنية

مقشر الخيار للبشرة الدهنية:

يحتوي الخيار على مواد طبيعية تعمل على إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وينقيها، ولاستخدام الخيار في تقشير البشرة يجب.

تدليك البشرة بواسطة قطع الخيار المبشورة لمدة خمس دقائق.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة يوميا.

مقشر العدس المجروش للبشرة

تنظف تلك الوصفة مسامات البشرة جيدا، وتعمل على إزالة الجلد الميت ولتحضير مقشر العدس يجب اتباع الخطوات التالية.

نخلط ملعقة كبيرة من العدس المطحون الناعم مع نصف ملعقة من الكركم وملعقتين من زيت جوز الهند.

نقوم بتدليك الوجه جيدا بهذا المقشر، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

مقشر العسل للبشرة الدهنية

يساعد العسل في تعقيم وترطيب البشرة، ويجب اتباع الخطوات التالية عند استخدام مقشر العسل.

نخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من السكر البني، وقطرات من زيت الزيتون، ونمزجهم معا جيدا.

ندلك البشرة بلطف بهذا المزيج لمدة ثلاث دقائق.

تغسل البشرة بالماء البارد.

مقشر زيت جوز الهند للبشرة الدهنية

يعد زين جوز الهند مقشر مثالي للبشرة الدهنية، حيث أنه يساعد على تجدد خلايا البشرة واعطائها اشراقة ونضارة، ويجب اتباع الخطوات التالية لتحضير مقشر زيت جوز الهند.

نخلط ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من سكر أو حليب جوز الهند.

ندلك البشرة بهذا الخليط لمدة دقائق، ثم نغسله بالماء الفاتر.

أهمية تقشير البشرة الدهنية