طريقة عمل الكنافة ومقاديرها بخطوات سهلة والطعم رائع

طريقة عمل الكنافة ومقاديرها، تشتهر الشعوب العربية شهرة كبير في علاقتها مع الحلويات بأنواعها المختلفة، ولهذا نجد أن نسبة كبيرة من الحلويات تُنسب إلى الشعوب العربية وبلاد الشام تحديداً ومن ضمن الحلويات التي ذاع صيتها في العالم بأكمله وترجع أصولها إلى العرب هي الكنافة العجين بطرق تحضيرها المختلفة، لأن كيفية عمل الكنافة تتوقف على الذوق العام فلكل شخص يفضل تناول نوع بعينه من الكنافة بحشوة مختلفة، وهناك من يفضل شراء عجينة الكنافة من الخارج واستخدامها بعد ذلك في وصفات كثيرة والبعض يفضل تحضير الكنافة بدءًا من العجينة.

طريقة عمل الكنافة ومقاديرها

سنتعرف اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة، وسوف تحصلين بعد تطبيق الخطوات على ألذ وصفة، ومنها:

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

مقدار نصف كيلو سمنة.

كوبان كبيران من الحليب.

عدد ٣ ملاعق نشا كبيرة.

كوب من كريمة الخفق للحلويات.

مقدار نصف كوب قشطة.

ملعقتان كبيرتان سكر.

كوبان شربات.

طريقة التحضير

قبل البدء في التحضير نضع النشا في الحليب البارد في وعاء على النار ونقلب المكونين جيدًا حتى نتأكد من ذوبان النشا، ونستمر في التقليب حتى يتكون خليط سميك. بعد ذلك نضيف كريمة الحلويات ونقلب أيضاً لمدة ثلاث دقائق ونرفع الخليط من على النار ثم نضع عليه القشطة ونقلب مرة أخرى حتى تصبح جميع المكونات خليط واحد لتجهيز الكنافة بالقشطة، ونترك هذا الخليط جانباً ليبرد. نضع الكنافة في وعاء ونغمرها بالسمنة بعد تذويبها ونعجنهم معاً. ثم نحضر صينية الفرن ونضع بها نصف الكنافة ثم الكريمة التي سبق تجهيزها ونضع الكمية المتبقية من الكنافة. بعد ذلك نضع الصينية في فرن مشغل على درجة حرارة ٢٠٠ لتأخذ الصينية اللون الذهبي. في النهاية نخرج الصينية من الفرن ونغمرها بالشربات لتقدم بعد ذلك.

تحضير الكنافة بالنوتيلا في الفرن



تعتبر طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا أحدث طرق تحضير الكنافة وألذها على الإطلاق، ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات

نصف كيلو من الكنافة التي سبق تجميدها.

مقدار نصف كوب زبدة ذائبة.

عبوة صغيرة شوكولاتة نوتيلا، أو نصف عبوة كبيرة.

ملعقة سكر صغيرة.

مكسرات حسب الحاجة

خطوات عمل الكنافة بالنوتيلا في الفرن