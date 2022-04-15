طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المحمرة في الفرن بتتبيلة وخلطة لذيذة وبريحة جنان

توجد العديد من الصواني التي يمكننا عملها وتقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة مثل صينية اللحمة بالبطاطس وصينية الفراخ بالبطاطس أو صينية الفراخ بالخضروات وغيرها من الصواني المتعددة، ولكننا في شهر الصوم دائما تبحث العديد من السيدات عن بعض الصواني الخفيفة التي لا تهلك المعدة وفي نفس ذات الوقت تكون مفيدة وتحتوي على قيمة غذائية عالية تعوض يوم الصيام المهلك، ولابد يوميا من توافر البروتينات في الطعام حتى يعوض كل مافقده الجسم في الصيام.

ويعتبر الفراخ هو من أكثر اللحوم التي تحتوي على بروتينات لذلك لا بد أن نضعها يوميا في الطعام ويجب علينا بإدخاله في العديد من المأكولات المختلفة، وسوف نقدم بتقديم الفراخ بشكل مختلف عن الطرق التقليدية وهي تقديمه في صينية مع البطاطس وعلينا بعمل أي مقبلات مختلفة ترغبين بتناولها بجانبه مثل الأرز أو المخللات والسلطات بجميع أنواعها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وتحضير صينية البطاطس بالفراخ والمكونات اللازمة التي تحتاجها هذه الصينية لتقديمها باشهى طعم.

مكونات عمل صينية البطاطس بالفراخ

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.

دجاجة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ثمرتان إثنان من الطماطم متوسطة الحجم.

ثمرتان إثنان من الفلفل الأخضر كبيرة الحجم.

كمية من الماء.

مكعبان إثنان من المرق.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ