نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المحمرة في الفرن بتتبيلة وخلطة لذيذة وبريحة جنان في المقال التالي
توجد العديد من الصواني التي يمكننا عملها وتقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة مثل صينية اللحمة بالبطاطس وصينية الفراخ بالبطاطس أو صينية الفراخ بالخضروات وغيرها من الصواني المتعددة، ولكننا في شهر الصوم دائما تبحث العديد من السيدات عن بعض الصواني الخفيفة التي لا تهلك المعدة وفي نفس ذات الوقت تكون مفيدة وتحتوي على قيمة غذائية عالية تعوض يوم الصيام المهلك، ولابد يوميا من توافر البروتينات في الطعام حتى يعوض كل مافقده الجسم في الصيام.
ويعتبر الفراخ هو من أكثر اللحوم التي تحتوي على بروتينات لذلك لا بد أن نضعها يوميا في الطعام ويجب علينا بإدخاله في العديد من المأكولات المختلفة، وسوف نقدم بتقديم الفراخ بشكل مختلف عن الطرق التقليدية وهي تقديمه في صينية مع البطاطس وعلينا بعمل أي مقبلات مختلفة ترغبين بتناولها بجانبه مثل الأرز أو المخللات والسلطات بجميع أنواعها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وتحضير صينية البطاطس بالفراخ والمكونات اللازمة التي تحتاجها هذه الصينية لتقديمها باشهى طعم.
مكونات عمل صينية البطاطس بالفراخ
- ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.
- دجاجة واحدة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ثمرتان إثنان من الطماطم متوسطة الحجم.
- ثمرتان إثنان من الفلفل الأخضر كبيرة الحجم.
- كمية من الماء.
- مكعبان إثنان من المرق.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
- أحضري صينية كبيرة دائرية الشكل وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وضعي عليها ثلاث حبات البصل مقطع إلى شرائح صغيرة وقومي بتقليبها على النار وضعي إليها الفلفل الأخضر المقطع شرائح ثم ضيفي الطماطم المقطع إلى حلقات دائرية.
- اتركي هذه المكونات على النار لمدة عشرة دقائق حتى تختلط النكهات ببعضها ثم ضيفي ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع الفلفل الأسود وقلبي مرة اخرى المكونات.
- قومي بعد ذلك بغسل الفراخ وتعقيمه بالخل وعصير الليمون والملح والماء ثم أنقعيه لمدة ساعة ثم قومي بتقطيعه إلى قطع.
- بعد ذلك قومي بتقطيع البطاطس إلى حلقات دائرية وضعيها في الصينية على النار وصبي إليها عصير الطماطم ثم ضيفي كمية من الماء مع مكعبان المرق ثم ضيفي قطع الفراخ واتركيها على النار لفترة من الوقت.
- بعد ذلك قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن حتى تأخذ اللون المحمر الشهي وقد تستغرق فترة من عشرة دقائق إلى خمسة عشر دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بإخراجها من الفرن واتركيها لتبرد وقومي بتقديمه في طبق تقديم ويصبح جاهز لتناوله بطعم لذيذ.
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