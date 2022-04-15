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أسياخ الكباب مع الكفتة المشوية في الفرن بطريقه بسيطه وسهله التحضير في المنزل حيث تعد من شهي والذ الوجبات الرئيسية التي تقدم في العديد من المناسبات كما يعد طبق الكباب والكفتة المشوية من الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويقدم بجانب العديد من المقبلات مثل السلطة الخضراء وسلطه الطحين أو بجانب أطباق الارز حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الكفتة المشوية في الفرن كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

2 حبة من البصل.

ثوم مفروم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من القرفة.

2 ملعقه صغيره من السبع بهارات.

نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن نبدأ بتحضير أناء كبير ثم نضع كل من اللحم المفروم مع البهارات والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات مع الثوم والبصل المفروم ونقلب جيدا.

نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مع خليط اللحم المفروم ونقلب ويغطي ويوضع في الثلاجة لمده ساعه تقريبا.

نبدأ بتشكل أصابة الكفتة ثم توضع في صينيه الفرن بعد دهنها بالقليل من الزيت.

نضع الصينية في الفرن بعد التسخين جيدا لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 160 درجه حتي يتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل أسياخ الكباب نصف كيلو غرام من مكعبات اللحم.

طماطم صغيره الحجم.

حبه واحده من البصل المقطع قطع صغيره.

فلفل اخضر وألوان.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه كبيره من الزيت.

رشه صغيره من الشطه حسب الرغبة.

2 حبه من المشروم حسب الرغبة. طريقة تحضير أسياخ الكباب نبدأ بتحضير طبق كبير ثم نضع كل من مكعبات اللحم مع البصل المقطع والبهارات والملح والفلفل الأسود ونقلبها جيدا.

نضع الطبق في الثلاجة لمده لا تقل عن سبع ساعات ويفضل أن تترك لمده يوم حتي تتبل جيدا.

نحضر أسياخ الشوي ونبدأ بوضع مكعبات اللحم مع الطماطم صغيره الحجم والفلفل الأخضر والألوان وشرائح المشروم حتي الانتهاء من الكميه.

توضع الأسياخ علي الفحم مع التقليب جيدا حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة أسياخ الكباب مع الكفتة المشوية في الفرن بطريقه بسيطه وسهله التحضير

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