ألذ طاجن فراخ بالبصل للعزومات في رمضان بخلطة وتتبيلة لذيذة وبطعم ومذاق شهي

طاجن الفراخ بالبصل هو من اخف الطواجن التي يمكننا تناولها على الإفطار لأنها خفيفة لا تحتوي على أي مسبكات تعمل على تعب المعدة، حيث يمكننا عمل هذا الطاجن بمكونات بسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى تكلفة غالية وعملها يستلزم تقطيع البصل إلى شرائح متساوية الحجم وإضافة بعض البهارات الخاصة بالفراخ حتى تأخذ الفراخ نكهة البصل والبهارات ويصبح بطعم لذيذ، حيث يؤكل هذا الطاجن مع العديد من الإضافات بجانبه مثل تناوله مع الأرز والمكرونة أو العيش بجانب المقبلات مثل المخللات والسلطة حتى تعمل على فتح الشهية، ويعتبر طاجن الفراخ بالبصل من أنواع الطواجن التي تصلح في عمل الرجيم لأنه خالي من الدهون وأي سعرات حرارية أو أي مواد تعمل على سمنة الجسم.

وخلال خمسة عشر دقيقة فقط عليكي بعمل ألذ طاجن فراخ بالبصل بدون أي مجهود لأن مكونات هذا الطاجن بسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة غالية ولا مكونات عديدة، وسوف نقدم إليكي مكونات طاجن الفراخ بالبصل وطريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطريقة سهلة وغير متعبة وفي أسرع وقت ممكن عليكي بعمل ألذ طعم من هذا الطاجن.

مكونات عمل طاجن الفراخ بالبصل

دجاجة واحدة.

اربعة حبات من البصل كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

كوب واحد من عصير الطماطم.

عبوة واحدة صغيرة من الزبادي.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل