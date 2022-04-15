نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح تحضير وجبة السحور في رمضان لتقليل الجوع والعطش في المقال التالي
نصائح تحضير السحور، وجبة السحور لها أهمية كبيرة في شهر رمضان إذ أنها ما تعيننا على الصيام فكلما كانت مناسبة زادت قدرتنا على تحمل ساعات الصيام الطويلة التي تزيد عن 14 ساعة، لهذا عند تحضير السحور يجب أن نراعي الوجبات التي توفر الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تزيد من الطاقة وتعيننا على وقف الطعام والشراب إليكم نصائح اختيار وجبة السحور في رمضان.
نصائح اختيار السحور في رمضان
النصائح التالية تسهل من تحضير السحور لتحمل الصيام وهي:
- عدم تناول الأطعمة المملحة لأنها تزيد من العطش أثناء الصيام.
- تناول الكثير من المشروبات ولاسيما العصائر والمشروبات الساخنة لأنها غنية بالفيتامينات والطاقة التي تعيننا على الصوم وتجعل الجسم رطبًا لأطول فترة.
- تقليل الكافيين قدر المستطاع لأنه يتسبب في العطش والجفاف وكذلك زيادة الرغبة في التبول.
- يفضل إضافة المزيد من الكربوهيدرات على سفرة السحور لأن الجسم يحتاج وقت أطول لهضمها لهذا لن نشعر بالجوع إلا بعد فترة طويلة.
- الاهتمام بتناول الطعام الغني بالألياف والماء كالخضروات والفاكهة لزيادة الشبع وتقليل الجوع.
- والتقليل من السكريات أيضًا لأنها تسبب العطش سريعًا.
أطعمة تمنع العطش في رمضان
نحتاج إلى الأطعمة التي تجعلنا لا نشعر بالعطش طوال وقت الصيام وخاصةً في الأيام الحارة والخروج للعمل والتسوق وتحضير الطعام، ومن تلك الأطعمة:
- الماء لأنه يجعل الجسم رطبًا لأطول فترة ويقلل من العطش.
- الخضروات خاصةً الورقية كالخس والجرجير لأنها غنية بالألياف التي تمنع شعور العطش.
- الفول حيث يعطي الجسم طاقة كبيرة على مدار اليوم.
- الفاكهة المليئة بالماء كالبرتقال والبطيخ والكنتالوب والتفاح فكلما كانت نسبة الماء أكبر بالفاكهة قل شعور العطش.
- الاهتمام بتناول البروتينات خاصةً الخالية من الدهون لأنها تشعرنا بالشبع لأطول فترة مثل البيض ولكن مع عدم الإكثار منه.
- تناول التمر بعدد محدد فهو يوفر للجسم طاقة كبيرة وكذلك الزبادي الذي يجعل الجسم رطبًا ولا يسبب العطش.
- إضافة الحبوب الكاملة إلى سفرة السحور كالشوفان لأن الجسم يأخذ وقتًا أطول في هضمه أي أن شعور الجوع يصبح أقل بعد تناول الشوفان.
- المشروبات الطبيعية والعشبية كالينسون والشاي الأخضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح تحضير وجبة السحور في رمضان لتقليل الجوع والعطش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.