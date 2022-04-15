نصائح تحضير وجبة السحور في رمضان لتقليل الجوع والعطش

نصائح تحضير السحور، وجبة السحور لها أهمية كبيرة في شهر رمضان إذ أنها ما تعيننا على الصيام فكلما كانت مناسبة زادت قدرتنا على تحمل ساعات الصيام الطويلة التي تزيد عن 14 ساعة، لهذا عند تحضير السحور يجب أن نراعي الوجبات التي توفر الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تزيد من الطاقة وتعيننا على وقف الطعام والشراب إليكم نصائح اختيار وجبة السحور في رمضان.

نصائح اختيار السحور في رمضان

النصائح التالية تسهل من تحضير السحور لتحمل الصيام وهي:

عدم تناول الأطعمة المملحة لأنها تزيد من العطش أثناء الصيام. تناول الكثير من المشروبات ولاسيما العصائر والمشروبات الساخنة لأنها غنية بالفيتامينات والطاقة التي تعيننا على الصوم وتجعل الجسم رطبًا لأطول فترة. تقليل الكافيين قدر المستطاع لأنه يتسبب في العطش والجفاف وكذلك زيادة الرغبة في التبول. يفضل إضافة المزيد من الكربوهيدرات على سفرة السحور لأن الجسم يحتاج وقت أطول لهضمها لهذا لن نشعر بالجوع إلا بعد فترة طويلة. الاهتمام بتناول الطعام الغني بالألياف والماء كالخضروات والفاكهة لزيادة الشبع وتقليل الجوع. والتقليل من السكريات أيضًا لأنها تسبب العطش سريعًا.

أطعمة تمنع العطش في رمضان

نحتاج إلى الأطعمة التي تجعلنا لا نشعر بالعطش طوال وقت الصيام وخاصةً في الأيام الحارة والخروج للعمل والتسوق وتحضير الطعام، ومن تلك الأطعمة: