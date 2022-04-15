أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من العرق وتعطير الجسم بخطوات بسيطة وسهلة ومواد غير مكلفة

تتميز كل سيدة برائحة عطرية قد تميزها عن غيرها، فإن رائحة الجسد الجميلة هي أساس الاهتمام والعناية الشخصية بالشكل الصحيح، لذلك يهتم الكثير من النساء باستخدام العطور المختلفة باهظة الثمن، لتعطير الجسم والتخلص من رائحة العرق الكريهه، والآن يمكن القيام بعمل بعض الوصفات الطبيعية التي لها دور في تعطير الجسم والاحتفاظ برائحة جميلة و مميزة ايضًا، ومن خلال السطور القادمة يمكنكم الان التعرف على أفضل هذه الوصفات وكيفية تطبيقها على الجسم بكل سهولة.

طريقة التخلص من العرق وتعطير الجسم

مع بداية دخول فصل الصيف تبدأ الكثير من النساء في الانزعاج من زيادة نسبة العرق التي قد تتسبب في رائحة غير محبوبة تمامًا، ومع الزيادة في استخدام مزيلات العرق الجاهزة قد تؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة على الجلد، والان سوف نعرض أهم المواد الطبيعية التي تستخدم كبديل للعطور، ومزيل العرق، وتعطي نتائج مبهرة، وهي كالآتي:

إستخدام الشبة وبودرة المسك

المكونات

ملعقة متوسطة من بودرة المسك.

ربع كوب من الشبة المطحونة بودرة.

ملعقتين صغيرتين من بودرة التلك.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كل المكونات مع بعض بشكل متجانس.

يتم وضع الخليط البودرة في علبه محكمة الغلق.

استخدمي هذا الخليط بعد كل استحمام على الأماكن التي يظهر بها رائحة العرق.

استخدام زيت جوز الهند مع بودرة الشيا

المكونات

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبار من زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

بعض القطرات من أي زيت عطري مفضل.

طريقة التحضير والاستخدام